Începe mania Black Friday 2025. Românii sunt gata să vâneze reducerile

Mai este puțin până la Black Friday 2025, programat în noiembrie. Evenimentul va genera în România cel mai mare interes din istoria comerțului autohton, în special în mediul online.

Se speculează că valoarea unei comenzi medii date de Black Friday va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o analiză de specialitate.

Românii se pregătesc de Black Friday 2025

Potrivit estimărilor Frames, la cea de-a 15-a ediție a „Black Friday” de România, cumpărătorii vor căuta cele mai bune oferte, reduceri și discounturi în special pentru produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru parfumuri, cosmetice în general și mai puțin pentru electronice și electrocasnice.

“Vânzările din comerțul cu amănuntul din România au scăzut semnificativ în ultimele luni, declinul fiind cel mai accentuat din UE. Motivele ţin, în principal, de scăderea puterii de cumpărare pe fondul inflației record din România, de trei ori mai mare decât media europeană. În condițiile în care veniturile au înghețat în multe sectoare, atât din mediul public cât şi cel privat, deteriorarea puterii de cumpărare îi face pe români să fie mult mai atenți la ceea ce cumpără. În 2025, oamenii s-au angrenat într-o adevărată goană după promoții, discounturi şi reduceri de prețuri, achiziţiile lor zilnice fiind definite, în mare parte, de campaniile de marketing din retail. De Black Friday 2025 vor încerca să cumpere ce nu îşi mai permit în prezent, vor căuta pe site-uri şi în magazine produsele cu cel mai mic preț, mai ales din zona de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru iarnă”, anticipează compania de consultanță.

Care au fost încasările în 2024

La capitolul încasări, după 2024, care a generat aproximativ 500 de milioane de euro, la nivelul întregii luni noiembrie, „nu este exclus ca 2025 să aducă încasări similare, stimulate în primul rând de efectele creșterilor de prețuri”.

“Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025. Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing. Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.

Recomandările autorului: