În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Avertismentul specialiștilor

În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Românii și-au amânat cumpărăturile și urmăresc produsele dorite de luni întregi, în speranța unor reduceri importante. Comercianții s-au adaptat și ei și vin cu tot mai multe opțiuni de plată în rate. Specialiștii avertizează însă: nu cumpărați pe datorie.

Și în acest an, Black Friday vine cu promisiuni tentante: reduceri de până la jumătate de preț pentru milioane de produse. De la electrocasnice și mobilier, la haine, cosmetice, alimente și chiar servicii, retailerii mizează pe cel mai mare val de cumpărături din an.

„Electrocasnicele mari sunt o piaţă stabilă, în creştere, pentru că e un produs care consumă energie. Clientul vrea să-şi schimbe produsul vechi, poate are un frigider de 10 ani sau o maşină de spălat de 7 ani. Generaţiile noi consumă 20-30% din cât consuma una atât de veche. Aer condiţionat nu mai e un produs de lux să-ţi pui în casă. Produse de tehnologie, telefon, tabletă, laptop, TV smart, sunt produse de care clienţii au nevoie pentru că le-a crescut aşteptarea faţă de nivelul de trai„, a explicat Raul Filip, director adjunct al unui retailer de electronice, potrivit ObservatorNews.

Ca să profiți la maximum de reduceri și să eviți achizițiile impulsive, cumpărătorii trebuie să aibă o strategie clară.

Este nevoie deci de o pregătire prealabilă. Spre exemplu, de comparat prețurile de pe mai multe site-uri, de a face liste de dorințe virtuale, de a avea introduse datele contului, dar și datele cardului în aplicațiile urmărite.

Mulți cumpărători își analizează opțiunile din timp: „Fac o medie cam unde e cel mai bun preţ şi desigur aştept Black Friday-ul!”, spune un client. Un altul mai spune: „Vreau să-mi iau un telefon!”.

Pentru a susține dorința de cumpărare, retailerii au extins și metodele de plată, mai ales în rate.

„Am mărit gama de plată în mai multe rate. Observăm un comportament de căutare continuă faţă de anii trecuţi. Dacă produsele medii erau cele mai cumpărate în trecut, acum vedem că clientul cumpără produse mai ieftine sau cele premium, pentru o folosinţă îndelungată„, afirmă Mihai Pătraşcu, CEO al unui retailer de electronice, potrivit sursei citate.

Irina Pencea, general manager al unui retailer online, a spus:

„Noi avem un serviciu de plată în rate, care oferă posibilitatea de a primi o sumă de bani de până la 10 mii de lei cu dobândă zero, plătibilă până în 6 rate. Dacă fac acest lucru şi astăzi, pot să se bucure de acest buget şi pe termen lung, şi de Black Friday, şi în alte momente, astfel încât să-şi poată eşalona bugetul personal”.

Cu toate acestea, economiștii avertizează că nu este cel mai bun moment pentru îndatorare.

„În contextul actual aş fi destul de reţinut în acumularea de datorii, de a-mi face obligaţii financiare noi, pentru că trăim o perioadă destul de complexă financiar. Sunt multiple oportunităţi de a-ţi cumpăra cu discount ceea ce chiar îţi trebuie„, atrage atenţia Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Campania de reduceri va începe încă din octombrie și se va întinde aproape pe tot parcursul lunii noiembrie. Cele mai mari oferte sunt așteptate însă pe data de 7 noiembrie.

