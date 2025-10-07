Prima pagină » Social » Inteligența artificială a sfătuit-o pe o femeie să divorțeze. Ea și soțul ei au ajuns în fața instanței din Iași

Inteligența artificială a sfătuit-o pe o femeie să divorțeze. Ea și soțul ei au ajuns în fața instanței din Iași

07 oct. 2025, 21:53, Social
Inteligența artificială a sfătuit-o pe o femeie să divorțeze. Ea și soțul ei au ajuns în fața instanței din Iași

Un cuplu din Iași a ajuns în instanță. Soția a depus la judecătorie actele de divorț, la recomandarea unui chat care funcționează cu inteligență artificială. Cei doi parteneri au și trei copii, iar acum au apelat la un specialist în terapie de cuplu pentru a își salva relația.

Înainte să depună actele, femeia din Iași a purtat lungi conversații cu un robot cu inteligență artificială despre problemele pe care ea și soțul ei le aveau în cuplu. În final, a decis să asculte sfaturile robotului virtual și a pus capăt unei căsnicii de aproape 30 de ani.

A divorțat după ce s-a sfătuit cu inteligența artificială

„A apelat la inteligența artificială, să îi ceară părerea dacă e bine să divorțeze sau nu ca urmare a unor discuții în familie. A primit răspunsul că da, e bine să divorțeze”, a declarat Doina Manolache, avocata bărbatului.

După ce au apelat la terapia de cuplu, cei doi soți sunt extrem de aproape de momentul unei reconcilieri. O împăcare ar însemna nu doar că relația lor ar putea fi salvată, ci și că femeia ar renunța la acțiunea din instanță.

Ce recomandă specialistul în inteligența artificială

Femeia din Iași nu este singura care apelează la ajutorul inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre relații. Fenomenul este unul răspândit iar specialiștii vin cu recomandări.

„Aş evita folosirea în chestiuni personale un psiholog are puterea de a judeca şi ascultă. Aceste AI-uri nu sunt nici pe departe cu țelul ăsta”, a spus și Gabriel Marchian, expert în inteligența artificială.

Mediafax
Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Horoscop 8 octombrie 2025. O zi a deciziilor importante: zodia care va închide capitole vechi
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
S-a stins marele actor din ‘Fantoma de la Operă’. Boala l-a răpus prea devreme: A fost o stea pe scenă
Evz.ro
Viața după aplauze. Un mare actor de comedie se confruntă cu frigul și facturile
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 a rezolvat un mister al planetei Venus
ACTUALITATE Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor UNIUNII Europene”
23:15
Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor UNIUNII Europene”
ULTIMA ORĂ Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
23:14
Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
VIDEO Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
23:07
Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
ACTUALITATE Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE”
22:45
Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE”
ACTUALITATE ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
22:28
ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
VIDEO Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”
22:23
Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”