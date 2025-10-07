Inteligența artificială a sfătuit-o pe o femeie să divorțeze. Ea și soțul ei au ajuns în fața instanței din Iași

Un cuplu din Iași a ajuns în instanță. Soția a depus la judecătorie actele de divorț, la recomandarea unui chat care funcționează cu inteligență artificială. Cei doi parteneri au și trei copii, iar acum au apelat la un specialist în terapie de cuplu pentru a își salva relația.

Înainte să depună actele, femeia din Iași a purtat lungi conversații cu un robot cu inteligență artificială despre problemele pe care ea și soțul ei le aveau în cuplu. În final, a decis să asculte sfaturile robotului virtual și a pus capăt unei căsnicii de aproape 30 de ani.

A divorțat după ce s-a sfătuit cu inteligența artificială

„A apelat la inteligența artificială, să îi ceară părerea dacă e bine să divorțeze sau nu ca urmare a unor discuții în familie. A primit răspunsul că da, e bine să divorțeze”, a declarat Doina Manolache, avocata bărbatului.

După ce au apelat la terapia de cuplu, cei doi soți sunt extrem de aproape de momentul unei reconcilieri. O împăcare ar însemna nu doar că relația lor ar putea fi salvată, ci și că femeia ar renunța la acțiunea din instanță.

Ce recomandă specialistul în inteligența artificială

Femeia din Iași nu este singura care apelează la ajutorul inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre relații. Fenomenul este unul răspândit iar specialiștii vin cu recomandări.

„Aş evita folosirea în chestiuni personale un psiholog are puterea de a judeca şi ascultă. Aceste AI-uri nu sunt nici pe departe cu țelul ăsta”, a spus și Gabriel Marchian, expert în inteligența artificială.