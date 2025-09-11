Prima pagină » Social » Într-o comună din Dolj, primarul se răzbună pe localnicii care se lamentează. Cum au rămas 10 săteni fără bănci

11 sept. 2025, 22:45, Social
Într-o comună din Dolj, Măceșu de Sus,  primarul se răzbună pe localnici. După ce a montat 100 de bănci galbene din bani publici pe aleea principală, edilul a venit și le-a luat de la oamenii care s-au declarat nemulțumiți.

10 săteni ar fi rămas fără bănci. Băncile fuseseră amplasate doar pe strada principală, din 2 în 2 metri.

Băncile din fața porților nu mai sunt locuri de odihnă, ci arme de șantaj pe bani publici. Sătenii care s-au plâns reporterilor că au fost montate necorespunzător s-au trezit fără ele.

Primarul este acuzat de localnici că se comportă ca un „copil”.  Bucățile de lemn au fost scoase cu totul din ciment.

O localnică s-a plâns în fața camerei de filmat  a echipei de reporteri Kanal D în urmă cu trei săptămâni. Ca pedeapsă, primarul i-a luat banca și ajutorul social.

O altă femeie care a renunțat la propria bancă pentru a primi alta de la edil s-a trezit în aceeași situație.

Primarul Ciprian Nicu a fost găsit la volanul mașinii. Reporterii Kanal D i-au cerut o părere, dar primarul s-a arătat vizibil iritat.

El neagă că a retras ajutoare sociale. Costul montării băncilor galbene se ridică la 120.000 de lei, adică 1.200 de lei fiecare.

Mulți localnici s-au plâns că băncile au fost montate numai pe trasee, nu și pe străzile adiacente.

Un sătean se plânge că primarul l-a ignorat fiindcă nu l-a votat. În comună mai trăiesc sub 700 de oameni.

