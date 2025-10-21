Învățătoarea care a devenit virală. Le-a cerut elevilor chirie, cum au primit cei mici ideea tinerei

O tânără învățătoare a devenit virală după ce a cerut elevilor ei ceva mai puțin obișnuit. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

O metodă mai puțin cunoscută a devenit virală pe internet. O tânără învățătoare le-a propus elevilor să îi plătească chirie pentru a participa la ore.

De ce a cerut învățătoarea chirie elevilor

„Dacă vreți să fiți în clasa domnișoarei Antonia, o să plătiți și voi chirie”, le-a spus ea.

Ea a oferit fiecărui elev un plic cu bani din hârtie. Ea a scris diferite sume pe bilețele colorate și le-a împărțit elevilor, însă nu înainte să le explice tot procesul.

„Fiecare copil va primi un portofel și, pe lună, o să primiți o anumită sumă, adică niște bani. (…) Din această sumă pe care o primiți în fiecare lună trebuie să-mi dați mie chirie. În fiecare lună, pe data de 14 a lunii, trebuie să-mi plătiți chiria.

O să plătiți chirie pentru că aveți un birou și un scaun unde stați. O să plătiți chirie de 20 de lei”, le-a spus ea.

„Dacă ni se termină”, întreabă curioasă o fetiță.

„Vă explic acum. (…) În fiecare lună, 20 de le vin chirie la mine. Dar dacă băncuța voastră și scăunelul sunt murdare și n-ați avut grijă de ele, chiria voastră o să crească. O să fie 25 sau 30, depinde de cât de murdară este.

Dacă deranjezi vecinul de la parter sau de la etaj sau vecinul de lângă și faci gălăgie în timpul orelor și vorbești, o să-ți iau 5 lei. Dacă faci foarte multă gălăgie și nu ești atent în timpul orelor o să-ți iau mai mulți bani. (…)

Pe data de 13, înainte de următoarea chirie și înainte să primiți suma următoare de bani, salariul vostru de elev, înainte de următoarea chirie, o să facem așa ca un magazin cu tot felul de obiecte și cu banii care v-au rămas – cei care sunt cuminți o să aibă foarte mulți – o să vă puteți cumpăra ce o să punem noi la magazinul nostru. Ce ziceți?” le spune învățătoarea.

Cum au primit cei mici inițiativa învățătoarei

Cei mici au răspuns cu entuziasm, iar tânăra a continuat să explice procedura.

„Poate o să vină și-o să-mi dea 30 de lei. Ea poate uită că trebuie să-i dau rest și pleacă de lângă mine. Eu o să fiu foarte fericită și n-o să-i dau restul dacă ea nu-și amintește, n-o să-mi amintesc eu. (…)

Trebuie să fiți foarte atenți câtă chirie îmi dați și să vă dau restul înapoi bine”, le mai spune ea.

Metoda aceasta îi ajută pe cei mici să exerseze la matematică, dar îi și responsabilizează financiar. Ei trebuie să păstreze curățenia în locul în care stau, să învețe să conviețuiască într-un spațiu comun și să gestioneze diverse sume de bani pe parcursul lunii.

