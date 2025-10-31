Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie de la „Ovidius”. Hotărârea a fost dată de sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, potrivit unor surse. Controversatul arhiepiscop al Tomisului a fost în centrul mai multor scandaluri publice, în ultimii ani, fiind un oponent convins al Patriarhului Daniel.

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, conform surselor Info Sud-Est.

Teodosie a fost contestatarul nr. 1 al Patriarhului

Decizia a fost luată printr-o hotărâre de sinod mitropolitan. S-a stabilit ca, de acum înainte, în momentul în care se vor face angajări sau promovări în Facultatea de Teologie, binecuvântarea să fie dată de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Patriarhul Daniel.

Teodosie l-a contestat puternic și constant pe Patriarhul Daniel și a încălcat regulile interne ale Bisericii Ortodoxe Române. De notat că pentru a putea preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, profesorii trebuie să primească binecuvântare.

Teodosie a predat din 2002 până în 2022 la Facultatea de Teologie a Universității ”Ovidius” din Constanța, fiind ales decan imediat după ce a ajuns cadru universitar. A fost pensionat de conducerea universității la împlinirea vârstei de 65 de ani, însă Teodosie a contestat în instanță decizia, proces pe care l-a pierdut definitiv.

Și-a clădit un cult propriu în Constanța

La începutul lunii octombrie 2025, Arhiepiscopul Tomisului a reprimit de la conducerea BOR dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

În ultimii 25 de ani, Teodosie a fost învinuit că și-a clădit în Constanța un cult propriu, paralel cu Biserica Ortodoxă. El conduce autoritar Arhiepiscopia Tomisului, de câțiva ani fiind patron spiritual peste complexul privat al Mănăstirii Văcăreștii Noi dintr-o localitate din apropierea Constanței, lăcaș considerat cel mai important cuib neolegionar din Dobrogea. Și-a înființat apoi propriul post de radio.

Simpatizant convins al lui Putin și Călin Georgescu

Este ierarhul BOR cu cea mai vizibilă implicare politică, fiind un vector electoral pentru partidul AUR și Călin Georgescu.

Teodosie a lansat constant mesaje inspirate de propaganda rusă, fiind sancționat de BOR. Astfel, a spus despre Vladimir Putin că este ”un om al împăcării”, că ”nu este chiar așa negru” cum este prezentat în spațiul public, dar și că este ”un mare ctitor” de biserici.

Despre controversatul Călin Georgescu, Teodosie a declarat că este ”trimis al lui Dumnezeu”. Toate declarațiile au fost făcute pentru publicația franceză Le Figaro, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.

