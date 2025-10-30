Incidente grave la Tribunalul București, joi la prânz. Un fan al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi. Soția însărcinată susține că acesta a fost luat fără motiv și invocă un abuz al forțelor de ordine. La fața locului s-a creat o ambuscadă cu multe țipete și scene violente, care au implicat mai mulți oameni din tabăra liderului suveranist. Ulterior, încă un susținător al acestuia a fost ridicat de jandarmi.

Incidente tensionate în fața Tribunalului București, după ce Călin Georgescu a depus solicitarea de ridicare a măsurii controlului judiciar decis de judecători.

Soția unui fan al lui Georgescu acuză un abuz al jandarmilor

Un susținător al liderului suveranist a fost ridicat de jandarmi, iar soția sa, însărcinată, susține că intervenția n-ar fi fost motivată. Bărbatul, care avea în mână o portavoce, a fost luat de mâini și de picioare de 4 jandarmi, apoi dus în dubă.

Așa cum se poate observa din imaginile difuzate de televiziuni, bărbatul a fost ridicat în forță, iar soția acestuia le-a cerut explicații numeroșilor jandarmi din dispozitivele de ordine prezenți la fața locului. În iureșul creat, mai mulți susținători ai lui Georgescu s-au alăturat femeii.

Călin Georgescu a părăsit deja tribunalul, în uralele și încurajările numeroșilor săi susținători, urmând ca verdictul magistraților să fie anunțat mai târziu, cel mai probabil în cursul zilei, transmit Antena 3 și Realitatea Plus.

Călin Georgescu despre retragerea americanilor din România

„Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare.

Când justiția se predă puterii, întreg edificiul democratic se prăbușește. Dacă de-a lungul acestor 333 de zile au fost eliberate 2843 de mandate de interceptare pe așa-zisul motiv de siguranță națională, fără ca justiția să obiecteze la vreunul, asta face să avem suspiciuni. Justiția nu se poate preta la poliție politică”, a afirmat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Fostul candidat în alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din februarie. El a cerut în repetate rânduri să-i fie ridicată măsura preventivă, dar fără succes. Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat, printre altele, de propagandă legionară și de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Călin Georgescu poate scăpa de controlul judiciar. Când va afla dacă instanţa îi ridică măsurile preventive

Se repetă soarta lui Călin Georgescu la Capitală? Cristoiu: ”Dacă Anca Alexandrescu are șanse, o scot”