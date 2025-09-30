Prima pagină » Actualitate » Se împlinesc 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Se împlinesc 18 ani de când Preafericitului Părinte Daniel este Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

30 sept. 2025, 09:17, Actualitate
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Daniel, ales în funcția de Patriarh, în urma decesului Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007. Aniversarea, care are loc cu prilejul sfințiirii Catedralei Naționale, va fi marcată la Sfântul Sinod al Patriarhiei de toamnă.

Între 29 și 30 septembrie, membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române s-au reunit, în timp ce Preafericiutl Patriarh a prezidat sesiunea de deschidere, în plen.

„Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va desfăşura şedinţa de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfinţirii Catedralei Naţionale şi a discutării altor teme care se vor afla pe ordinea de zi, sărbătorirea va avea loc într-un cadru sinodal ca recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române (BOR) şi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire patriarhală rodnică”, a informat Biroul de presă al Patriarhiei Române.

De la ora 12:00, ierarhii vor participa la o slujbă Te Deum, oficiată la Catedrala Patriarhală de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Copilăria și tinerețea Preafericitului Patriarh Daniel

Potrivit site-ului Patriarhiei,  pe numele său adevărat Daniel Ciubotea, actualul patriarh s-a născut la data de 22 iulie 1951, din părinţii Alexe şi Stela Ciobotea, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş.

Între 1958-1962, a urmat şcoala primară în satul natal Dobreşti, judeţul Timiş. Între 1962-1966, a urmat gimnaziul în localitatea Lăpuşnic, judeţul Timiş.  Din 1966, a început cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în municipiul Lugoj, la Liceul Coriolan Brediceanu (1967-1970).

Studiile și activitatea didactică

Între 1970-1974, a studiat  la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu. Între 1974-1976, a urmat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universi­tar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae.

Iar între 1976-1978, a studiat la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa), urmând ca între 1978-1980, să studieze la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau (Germania).

La 15 iunie 1979, și-a susținut teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Între 1980-1988, a predat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia).

Activitatea bisericească

Din 6 august 1987,  Daniel Ciubotea intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie.Pe 14 august 1987, este hirotonit ierodiacon, iar la 15 august 1987 ieromonah. Un an mai târziu, a fost  hirotesit protosinghel şi numit consilier patriarhal, director al Sectorului Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic. În 1988,  devine conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.

La 12 februarie 1990,  este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie 1990 este hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană. La 7 iunie 1990,  este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. La 1 iulie 1990, este întronizat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Între 1992-2007, a fost profesor de Teologie dogmatică şi pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi.

Din 12 septembrie 2007 este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Și din 30 septembrie 2007, este întronizat Patriarh în Catedrala patriarhală din Bucureşti, activând și ca profesor de Teologie Pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti.

