Judecătorii din Cluj-Napoca au avut parte de un caz inedit: un bărbat a cerut custoria câinelui pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani

07 oct. 2025, 21:11, Social
Judecătorii din Cluj-Napoca s-au confruntat cu un caz juridic neobișnuit. Un bărbat a cerut custodia câinelui său, pe care îl dăduse spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Fostul proprietar susține că animalul, în vârstă de 11 ani, este grav bolnav și nu primește îngrijirile de care are nevoie.

Bărbatul a adoptat patrupedul în 2014, însă l-a dat mai departe spre adopție. După mai mulți ani el a revenit și a aflat despre ce probleme de sănătate are animalul.

Caz inedit la Judecătoria din Cluj-Napoca

În cererea de chemare în judecată, bărbatul a precizat că este proprietarul originar al animalului, cumpărat legal în 2014 de la un crescător autorizat din Germania și timp de trei ani crescut de familia sa. În 2017, din cauza unor probleme de sănătate pe care le avea, a încredințat custodia câinelui, cu obligația expresă a pârâtului de a continua tratamentul cardiac cronic al animalului. Același document prevedea că reclamantul ar fi avut dreptul să viziteze animalul cel puțin de două ori pe an.

Cu toate acestea, bărbatul susține că actualul proprietar ar fi neglijat starea animalului. Într-o încercare de a-l recupera, fostul proprietar i-a oferit actualului stăpân 1.000 de euro, însă propunerea a fost refuzată.

Au fost demarate verificări oficiale care au constatat faptul că patrupedul beneficiază de toate condițiile necesare, are tratamente veterinare și nu prezintă semne de abuz sau neglijență.

Ce decizie a luat instanța

Judecătorii au decis menținerea custodiei în favoarea actualului stăpân.

„Referitor la susținerile reclamantului privind hrana câinelui, toaletajul sau starea neîngrijită, instanța reține că acestea nu sunt dovedite, din toate probele menționate anterior rezultă că exemplarul canin se află într-o stare bună de sănătate și este bine îngrijit, neexistând niciun indiciu din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că viața acestuia este în pericol.”au motivat judecătorii clujenii.ro.

Mediafax
