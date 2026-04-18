Județul din România în care sunt cei mai săraci pensionari, acum, în 2026

Unii pensionari din România primesc cu 500 lei sub media națională, scrie newsweek.ro.

Diferențele între pensii sunt foarte mari, în funcție de județ și oraș.

Casa de Pensii a publicat sumele de bani pe care le câștigă pensionarii din România.

Sumele sunt calculate ca medie pe județe și pe sectoarele din Capitală.

Pensia medie în România este de 2.818 lei.

Există 6 județe și toate sectoarele din Capitală unde pensia medie este peste media națională de 2.818 lei.

În Argeș, pensia medie este de 3.010 lei, cu 192 lei mai mare ca media națională.

În Brașov, pensia medie este de 3.332 lei, cu 514 lei mai mare ca media națională.

Cluj are o pensie medie de 2.882 lei, cu 64 lei mai mare ca media națională.

Pensionarii din Gorj au o pensie medie de 3.297 lei, cu 479 lei peste media națională, iar cei din Hunedoara de 3.501 lei, cu 683 lei mai mare decât această medie.

Sibienii primesc o pensie medie de 2.869 lei, cu 51 lei mai mare ca media națională.

Pensia medie în sectoarele Bucureștiului

București sector 1. Pensia medie este de 4.126 lei cu 1.308 lei mai mare ca media națională.

București sector 2. Pensia medie este de 3.614 lei cu 796 lei mai mare ca media națională.

București sector 3. Pensia medie este de 3.514 lei cu 696 lei mai mare ca media națională.

București sector 4. Pensia medie este de 3.488 lei cu 670 lei mai mare ca media națională.

București sector 5. Pensia medie este de 3.081 lei cu 263 lei mai mare ca media națională.

București sector 6. Pensia medie este de 3.664 lei cu 846 lei mai mare ca media națională.

Cei mai săraci pensionari din România

În 35 de județe din țară, pensiile se află sub media națională: Ialomița – 2.470 lei, Giurgiu – 2.280 lei, Neamț – 2.503 lei, Teleorman – 2.469 de lei, Vaslui – 2.285 de lei, Suceava 2.368 lei, Harghita 2.614 lei, Giurgiu – 2.218 lei.

În condițiile în care pensia medie este de 2.818 lei, există județe unde pensiile ajung – în medie – să fie cu 600 lei sub media națională.

