Prima pagină » Actualitate » Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România?

Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România?

Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România?
Coșul minim de supraviețuire în 2026. Te-ai întrebat vreodată cât costă, în total, produsele alimentare pentru o lună în România? În ultimul an, multe produse și servicii au înregistrat creșteri ale prețurilor. Costurile diferă, desigur, de la o persoană la alta, precum și în funcție de varianta abordată (gătit acasă, comandat sau varianta echilibrată).

Ai efectuat vreodată un calcul total lunar al cumpărăturilor, în economia actuală? Costul total diferă în funcție de preferințele și stilul de viață al fiecăruia. Există trei variante care ar putea fi luate în considerare, atunci când faci un calcul total lunar.

Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România

Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România

Coșul minim de supraviețuire în 2026

Varianta de supraviețuire

Prima pe listă este varianta de supraviețuire (gătit exclusiv acasă). Această variantă presupune achiziții de supermarket de tip discount, produse marcă proprie, precum și o dietă bazată pe carbohidrați și proteine accesibile. Iată câteva costuri:

  • Pâine și cereale: 150 lei (pâine feliată, orez, paste, făină).
  • Lactate și ouă: 350 lei (lapte, brânză telemea, iaurt, 30 ouă).
  • Carne și pește: 550 lei (predominant pui si porc, conserve de pește).
  • Legume și fructe: 400 lei (cartofi, ceapă, morcovi, fructe de sezon).
  • Altele (ulei, cafea, condimente): 200 lei.

Practic, un ar fi un total minim de 1.650 de lei pe lună (aproximativ 55 de lei pe zi).

Varianta echilibrată

A doua variantă pe listă este cea echilibrată. Dacă adăugăm carne de vită, pește proaspăt, nuci, semințe și câteva mici „plăceri” (un suc, un desert), costurile urcă semnificativ în 2026.

  • Pâine artizanală / integrală: 200 lei.
  • Lactate premium / brânzeturi: 450 lei.
  • Carne diversificată și pește proaspăt: 800 lei.
  • Legume și fructe bio / variate: 600 lei.
  • Cafea de specialitate și băuturi: 250 lei.

Practic, un ar fi un total minim de 2.300 de lei pe lună (aproximativ 76 de lei pe zi).

Varianta de a comanda prin aplicații

Dacă alegi să comanzi și mâncare prin aplicații, o singură masă costă între 50 si 80 lei. Dacă faci asta de 3 ori pe săptămână, adaugi aproximativ 800 lei la sumele de mai sus.

Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Digi24
Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Click
Mădălin Ionescu, mărturisiri șocante despre problemele cu inima. Alimentul banal care l-a pus pe picioare: „Un miracol”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce transmit luminile de avarii, NEOFICIAL. De la „mulțumesc” până la „las mașina aici două minute”
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care parte a corpului uman nu are niciun scop biologic?
FLASH NEWS Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
10:35
Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
10:30
Vremea se schimbă radical. În ce regiuni din România va ploua cu găleata. Meteorologii ANM dau detalii în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZA de 10 Luna, misiune imposibilă pentru Rusia? SUA și China accelerează în cursa pentru o nouă aselenizare, Moscova trage cu ochiul de pe margine
10:00
Luna, misiune imposibilă pentru Rusia? SUA și China accelerează în cursa pentru o nouă aselenizare, Moscova trage cu ochiul de pe margine
POLITICĂ Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova
09:48
Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova
FLASH NEWS FMI reia relațiile cu Venezuela după ani de blocaj în timpul regimului Maduro. Caracasul reintră în jocul financiar cu acces la miliarde de dolari
09:15
FMI reia relațiile cu Venezuela după ani de blocaj în timpul regimului Maduro. Caracasul reintră în jocul financiar cu acces la miliarde de dolari
METEO Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
08:52
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

