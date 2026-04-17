Coșul minim de supraviețuire în 2026: Cât costă să mănânci o lună în România?

Coșul minim de supraviețuire în 2026. Te-ai întrebat vreodată cât costă, în total, produsele alimentare pentru o lună în România? În ultimul an, multe produse și servicii au înregistrat creșteri ale prețurilor. Costurile diferă, desigur, de la o persoană la alta, precum și în funcție de varianta abordată (gătit acasă, comandat sau varianta echilibrată).

Ai efectuat vreodată un calcul total lunar al cumpărăturilor, în economia actuală? Costul total diferă în funcție de preferințele și stilul de viață al fiecăruia. Există trei variante care ar putea fi luate în considerare, atunci când faci un calcul total lunar.

Coșul minim de supraviețuire în 2026

Varianta de supraviețuire

Prima pe listă este varianta de supraviețuire (gătit exclusiv acasă). Această variantă presupune achiziții de supermarket de tip discount, produse marcă proprie, precum și o dietă bazată pe carbohidrați și proteine accesibile. Iată câteva costuri:

Pâine și cereale: 150 lei (pâine feliată, orez, paste, făină).

Lactate și ouă: 350 lei (lapte, brânză telemea, iaurt, 30 ouă).

Carne și pește: 550 lei (predominant pui si porc, conserve de pește).

Legume și fructe: 400 lei (cartofi, ceapă, morcovi, fructe de sezon).

Altele (ulei, cafea, condimente): 200 lei.

Practic, un ar fi un total minim de 1.650 de lei pe lună (aproximativ 55 de lei pe zi).

Varianta echilibrată

A doua variantă pe listă este cea echilibrată. Dacă adăugăm carne de vită, pește proaspăt, nuci, semințe și câteva mici „plăceri” (un suc, un desert), costurile urcă semnificativ în 2026.

Pâine artizanală / integrală: 200 lei.

Lactate premium / brânzeturi: 450 lei.

Carne diversificată și pește proaspăt: 800 lei.

Legume și fructe bio / variate: 600 lei.

Cafea de specialitate și băuturi: 250 lei.

Practic, un ar fi un total minim de 2.300 de lei pe lună (aproximativ 76 de lei pe zi).

Varianta de a comanda prin aplicații

Dacă alegi să comanzi și mâncare prin aplicații, o singură masă costă între 50 si 80 lei. Dacă faci asta de 3 ori pe săptămână, adaugi aproximativ 800 lei la sumele de mai sus.

