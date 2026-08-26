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Mii de oameni s-au bătut cu roșii pe străzile unui oraș din Spania. Festivalul La Tomatina este una dintre cele mai cunoscute atracții ale țării

Mii de oameni s-au bătut cu roșii pe străzile unui oraș din Spania. Festivalul La Tomatina este una dintre cele mai cunoscute atracții ale țării
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Mii de petrecăreți s-au adunat pe străzile orașului Buñol din estul Spaniei, la faimoasa bătaie cu roșii din cadrul festivalului „La Tomatina”. Evenimentul are loc în fiecare an și a devenit una dintre cele mai cunoscute atracții estivale ale țării.

Peste 20.000 de persoane au participat anul acesta la bătaia cu roșii

Peste 20.000 de persoane s-au strâns în zona centrală, iar camioanele au descărcat în mulțime peste 165 de tone de roșii coapte. Cu muzică pop pe fundal, tricouri albe și multă voie bună, roșiile au început să zboare în toate direcțiile, de la un participant la altul.

Autoritățile spaniole au acoperit clădirile cu prelate înainte de începerea evenimentului, însă au avut parte și de o situație neplăcută, fiind nevoite să folosească spray cu piper pentru a dispersa oamenii. Peste 40% dintre participanții din ultimii ani au fost turiști internaționali, cei mai mulți venind din India.

Turiștii plătesc 15 euro ca să participe la evenimentul lunii

Turiștii sunt nevoiți să plătească 15 euro pentru a participa, iar bătaia cu roșii durează aproximativ o oră. Singura regulă impusă participanților este ca fiecare roșie să fie zdrobită înainte de a fi aruncată, pentru a reduce riscul de accidentări. Unii dintre participanți vin pregătiți cu ochelari de înot și dopuri de urechi pentru a se proteja în timpul bătăliei.

Odată ce ora s-a scurs, muzica se oprește, iar un zgomot puternic de tun marchează oficial finalul bătăliei cu roșii. Mulțimea se îndreaptă apoi spre dușurile comune, unde participanții se curăță înainte de a părăsi zona special amenajată pentru eveniment. Între timp, străzile orașului sunt spălate cu furtunuri pentru a îndepărta resturile de roșii.

Cum a început La Tomatina, festivalul roșiilor din Spania

La Tomatina are loc în fiecare an în ultima miercuri din luna agust. Totul ar fi început în 1945, aproape din întâmplare, în timpul unei parade tradiționale în care participanții purtau costume și măști cu personaje de dimensiuni mari. Un grup de tineri a încercat să intre în alai, iar situația a degenerat într-o încăierare. În apropiere se afla o tarabă cu legume, iar participanții au început să arunce cu roșii unii în alții. Poliția a intervenit și a oprit conflictul.

Un an mai târziu, tinerii au repetat intenționat „bătălia” și chiar și-au adus roșii de acasă. Autoritățile au încercat apoi să oprească noua tradiție, iar festivalul a fost interzis la începutul anilor ’50. Localnicii nu au renunțat însă la obicei, iar după mai multe proteste, La Tomatina a fost din nou permisă și a devenit treptat o sărbătoare oficială a orașului, potrivit Turismo Bunyol.

Popularitatea festivalului a crescut în special în anii ’80, după ce un reportaj televizat l-a făcut cunoscut în întreaga Spanie. De atunci, La Tomatina a devenit un eveniment internațional, care atrage anual participanți din numeroase țări. În 2002, festivalul din Buñol a fost declarat Sărbătoare de Interes Turistic Internațional.

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