Prima pagină » Social » Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv

Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv

11 oct. 2025, 23:55, Social
Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv
FOTO: Mihai Pop, Gândul

Laura Vicol, fosta deputată PSD, a stat 10 zile în arest preventiv în dosarul Nordis în care ea, soțul ei, Vladimir Ciorbă, dar și alți asociați ai companiei sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Ea a dezvăluit ce cerințe speciale a avut din spatele gratiilor.

„Ai voie să-ți faci cumpărături o dată pe săptămână, pentru că pachetul nu poți să-l primești decât o dată pe lună. Faci o listă și, dacă ai bani în cont, poți să-ți comanzi tot felul de lucruri. Se duce cineva și cumpără. Am avut 800 de lei în cont. Pe prima listă mi-am pus iaurturi, lapte, semințe extra sărate, jeleuri, un autobronzant și o cremă de corp. A zis mama că numai eu puteam să fac așa ceva. Eu am pielea foarte albă”, a povestit Laura Vicol, în podcastul lui Bursucu’.

Mărturia care l-a șocat pe Bursucu’

„Și te-ai gândit tu, ce-ar fi să ieși bronzată de-acolo? Tu ești sănătoasă la cap? Tu te auzi? Ești prietena mea, tu te auzi, sora mea? Eu nu știu pe cine am invitat. Deci tu ești la mititica, la arest, și ceri să-ți aducă de la magazin niște semințe, jeleuri și cremă să te bronzezi”, a fost reacția surprinsă a lui Bursucu’.

Laura susține că nu are nicio implicare în afacerea Nordis

„Soțul meu este asociat la Nordis, pe lângă alți patru asociați și un administrator. Eu nu am nicio calitate în Nordis, nu am semnat în viața mea niciun act. La soțul meu la birou cred că am fost de maxim cinci ori, nu cunosc clienții Nordis. Nu am niciun amestec. Sunt Fram ursul polar într-un dosar în care eu trebuia să fiu mascotă. Pentru că altfel, poate, nu se ajungea unde s-a ajuns”, a declarat Vicol.

Recomandările autorului:

Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Digi24
„Șoferi la război.” Putin a găsit o nouă metodă prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe front
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. România dă ceasul înapoi cu o oră. Ora 04:00 va deveni ora 03:00
Evz.ro
Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Pentru prima dată în Marea Britanie, cercetătorii au găsit un țânțar purtător de mai multe boli
Sari la bara de unelte