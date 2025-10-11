Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv

Laura Vicol, fosta deputată PSD, a stat 10 zile în arest preventiv în dosarul Nordis în care ea, soțul ei, Vladimir Ciorbă, dar și alți asociați ai companiei sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Ea a dezvăluit ce cerințe speciale a avut din spatele gratiilor.

„Ai voie să-ți faci cumpărături o dată pe săptămână, pentru că pachetul nu poți să-l primești decât o dată pe lună. Faci o listă și, dacă ai bani în cont, poți să-ți comanzi tot felul de lucruri. Se duce cineva și cumpără. Am avut 800 de lei în cont. Pe prima listă mi-am pus iaurturi, lapte, semințe extra sărate, jeleuri, un autobronzant și o cremă de corp. A zis mama că numai eu puteam să fac așa ceva. Eu am pielea foarte albă”, a povestit Laura Vicol, în podcastul lui Bursucu’.

Mărturia care l-a șocat pe Bursucu’

„Și te-ai gândit tu, ce-ar fi să ieși bronzată de-acolo? Tu ești sănătoasă la cap? Tu te auzi? Ești prietena mea, tu te auzi, sora mea? Eu nu știu pe cine am invitat. Deci tu ești la mititica, la arest, și ceri să-ți aducă de la magazin niște semințe, jeleuri și cremă să te bronzezi”, a fost reacția surprinsă a lui Bursucu’.

Laura susține că nu are nicio implicare în afacerea Nordis

„Soțul meu este asociat la Nordis, pe lângă alți patru asociați și un administrator. Eu nu am nicio calitate în Nordis, nu am semnat în viața mea niciun act. La soțul meu la birou cred că am fost de maxim cinci ori, nu cunosc clienții Nordis. Nu am niciun amestec. Sunt Fram ursul polar într-un dosar în care eu trebuia să fiu mascotă. Pentru că altfel, poate, nu se ajungea unde s-a ajuns”, a declarat Vicol.

