Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² 

11 feb. 2026, 14:18, Social
Într-o localitate din România, un apartament cu trei camere se vinde la prețul de 16.500 de euro. Pentru prețurile pieței, acesta este unul extrem de mic, însă în anunț este specificat faptul că suprafața acestuia este de 88 metri pătrați. 

Potrivit site-ului de imobiliare, Storia, un apartament este scos la vânzare cu suma de 16.500 de euro, mult sub prețul pieței. În anunț se specifică faptul că apartamentul este localizat în Anina, Caraș-Severin.  

Acesta dispune de trei camere, o suprafață de 88 de metri pătrați, la parter, dispune de sobă, garaj, beci și o bucătărie separată.  

„Proprietatea are 3 camere, dintre care două dormitoare, o sufragerie, o bucătărie, o baie și un beci la subsol. Se află la parterul unui bloc de 2 etaje + mansardă, având o suprafață totală de circa 103 mp și este situat în zona centrala orașului. Deține încă o camera la mansarda blocului, garaj, curte+anexe, geamuri termopan, iar încălzirea se face prin teracote pe lemne.  Are aplicat parchet în sufragerie, gresie și faianță îbucătărie și baie. Se vinde mobilat (așa cum se prezinta în poze) iar prețul este fix”, se precizează în anunțul de pe platforma de imobiliare.

Tot în anunț este precizat faptul că apartamentul se află într-un bloc liniștit din centrul orașului, cunoscut ca fiind o zonă liniștită. La doar 4-5 minute se află o școală și un liceu, la 2 minute este bulevardul principal cu acces la magazine și restaurante, iar la 1-2 minute este Primăria, dar și prima cale ferată din România. 

La doar 2 minute de apartament sunt parcuri și locuri amenajate pentru cei mici. 

sursa foto: Storia

