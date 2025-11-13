Prima pagină » Social » Ce probleme au tinerii din România la angajare. De ce 23% din ei sunt șomeri

13 nov. 2025, 20:28, Social
Tot mai mulți tineri din România întâmpină dificultăți serioase atunci când încearcă să vină pe piața muncii. Deși economia evoluează, decalajul dintre pregătirea oferită de sistemul educațional și cerințele actuale ale companiilor este tot mai vizibil.

Datele oficiale arată că aproape un sfert dintre tinerii români nu reușesc să își găsească un loc de muncă, chiar dacă fac eforturi în acest sens.

De ce rata șomajului în rândul tinerilor este atât de mare

Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul al doilea din 2025, rata șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani a ajuns la 23,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Din totalul de aproape 482.500 de șomeri, peste o cincime sunt tineri la început de drum. Mulți dintre ei termină studiile fără experiență practică, iar competențele dobândite nu mai corespund cu nevoile actuale ale pieței.

Domenii precum comerțul și producția s-au restrâns, în timp ce sectoarele emergente – tehnologia, serviciile financiare sau marketingul digital – cer abilități pe care școala românească le oferă doar parțial.

Discrepanța aceasta tot mai mare între formarea academică și cerințele reale ale companiilor alimentează un cerc vicios al șomajului tinerilor români.

Un studiu recent arată că tot mai mulți angajatori cer abilități digitale și cunoștințe de inteligență artificială. Aceste competențe nu mai sunt solicitate doar în IT, ci și în domenii precum vânzări, resurse umane, analiză de date sau inginerie.

Pe platformele de recrutare sunt disponibile peste 1.500 de joburi care cer competențe digitale și alte 5.000 pentru specialiști familiarizați cu AI și machine learning.

