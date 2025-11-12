Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții

Tinerii aflați la primul loc de muncă, în primul și al doilea an, ar putea să beneficieze de prime de 1.000 și 1.250 de lei. De altfel, victimele violenței domestice și ale traficului de persoane ar putea beneficia de programe speciale, dar și subvenții de 2.250 de lei pe lună pentru angajatori. Iată ce prevede un nou proiect al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

A fost lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Potrivit comunicatului de presă transmis de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, tinerii NEET (indivizii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, fără job, studii sau formare profesională) ar putea să beneficieze de prime de 1.000 și 1.250 de lei, după cum urmează:

Prime de 1.000 de lei în primul an de angajare;

Prime de 1.250 de lei în al doilea an;

Scopul: Pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională;

Sprijinul financiar „completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri”.

Suport pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane

Este luat în calcul și un suport pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

„Proiectul extinde accesul la măsuri de sprijin în vederea ocupării persoanelor aflate în situații de risc. Victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite. Aceste măsuri sunt menite să ofere o șansă reală de independență persoanelor care au trecut prin astfel de situații și să faciliteze reconstruirea vieții lor. În această situație se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri”, transmite Ministerul Muncii.

Integrarea pe piața muncii a mamelor cu cel puțin 3 copii aflați în întreținere

De altfel, proiectul prevede și un sprijin pentru integrarea pe piața muncii a mamelor cu cel puțin 3 copii aflați în întreținere. Se dorește ca persoanele în cauză să beneficieze de „subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni”.

Pentru a avea astfel de beneficii, persoanele care se încadrează în aceste categorii trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. De altfel, proiectul conține 18 măsuri, iar printre acestea se află și cele dedicate formării profesionale și evaluării și certificării competențelor profesionale dobândite.

Ce mai include proiectul de lege

Conform Ministerului Muncii, pe listă se află simplificarea procedurilor administrative, dar și „creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani”, precum și „includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare”.

„Măsurile propuse vin și în sprijinul angajatorilor care se confruntă cu o lipsă a forței de muncă și dificultăți în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate. Locurile de muncă vacante declarate de angajatori în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost de 307.881, din care 191.403 au fost declarate vacante în mod repetat de către angajatori. Aceste schimbări sunt corelate cu obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 2025–2028 și cu recomandările europene pentru ocupare durabilă”, se mai arată în comunicatul Ministerului Muncii.

Autorul recomandă:

Șoferii români care dețin două mașini vor plăti mai mult pentru polițele obligatorii RCA. Iată de ce

Categoria de pensionari români care primesc 150 lei în plus la pensie, în decembrie 2025

Cum poți să evacuezi chiriașul rău-platnic din casă. Reguli, lege și probleme

Câți BANI au trimis angajații străini din România în țările lor de origine. Cele mai mari sume au fost spre Marea Britanie, Germania, Irlanda și Nepal

O țară din Europa oferă tinerilor acces gratuit la sălile de fitness. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Sursă foto: colaj Shutterstock