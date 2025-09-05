Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul!

Mihaela Bilic avertizează că lumânările și bețișoarele parfumate reprezintă un risc pentru sănătate.

„În percepția generală lumânările parfumate și bețișoarele pe care le ardem au rolul de a împrospăta și curăța aerul… În realitate ele sunt mai degrabă sunt o sursă de agenți poluanți, care se eliberează în timpul combustiei și ne pot afecta sănătatea.

Recunosc că nu m-am gândit niciodată că lumânările parfumate, pe care iubesc să le folosesc, ar putea avea vreun efect negativ. Și dacă eu abia acum am aflat, trebuie neapărat să vă spun și vouă!!

În Franța a fost publicat în septembrie 2017 un studiu făcut de Agenția de mediu ADEME care are ca recomandări/concluzii folosirea cu moderație a lumânărilor și bețișoarelor parfumate, pe motiv de poluare a mediului/aerului din încăpere. Agenții poluanți emiși în momentul arderii sunt benzenul, formaldehida și acetaldehida, substanțe cu potențial cancerigen, care pot irita ochii și căile respiratorii, dau migrene, senzație de greață și reacții alergice.

De menționat că aceste substanțe sunt emanate exclusiv prin ardere și nu apar în cazul folosirii lumânărilor clasice sau a altor dispozitive de parfumat aerul (electrice sau cu vapori). De subliniat faptul că bețișoarele parfumate au emisii poluante mai ridicate decât lumânările, nivelul maxim fiind atins în timpul combustiei și în intervalul de o oră care urmează după arderea lor. Prin combustia acestor bețișoare, în aerul din încăpere se vor detecta niveluri mărite de benzen, toluen, etilbenzen, stiren, formaldehidă, acetaldehidă și acroleină. Lumânările parfumate generează mai puțini poluanți decât bețișoarele, însă aceste particule sunt mai fine iar cantitatea de oxid de azot emisă este mai mare.

Știu că îți veți fi dezamăgiți de veștile mele și asta nu înseamnă că de mâine trebuie să aruncați la gunoi toate lumânările parfumate. Efectele nedorite apar doar în cazul unei utilizări excesive și pe termen lung în spații închise și neaerisite; în condițiile în care arderea se face la exterior, nu mai există niciun risc”, scrie Bilic.

Mihaela Bilic vine cu o serie de recomandări în privința bețișoarelor parfumate

„-nu le folosiți zilnic

-nu le lăsați să ardă multe ore neîntrerupt

-nu aprindeți mai multe lumânări sau bețișoare parfumate în același timp

-evitați să inhalați fumul în mod direct și tăiați fitilul lumânării cat mai scurt, astfel încât ea să nu fumege în timpul arderii

-după utilizarea de bețișoare sau lumânări parfumate, aerisiți camera cel puțin 10 minute.

Iar dacă e vorba să alegeți răul cel mai mic, optați pentru lumânările parfumate: nivelul de substanțe poluante emis în timpul combustiei este de până de 10 ori mai mic față de bețișoarele parfumate. Se vede treaba ca scrumul nu e bun- nici din țigară, nici din bețișoare parfumate, nici din carnea arsă prea tare la grătar. Și recomandarea cu moderația e valabilă nu doar pentru mâncat, ci și pentru respirat.”

Cunoscutul medic nutriționist precizează că, de la 1 ianuarie 2019, pe ambalajele care conțin lumânări/bețișoare parfumate trebuie să existe obligatoriu avertismente legate de potențialul lor risc pentru sănătate și de obligația de a aerisi camera după utilizarea lor.

„Dovada faptului că e ceva putred în Danemarca”, încheie Bilic, în intervenția de pe Facebook.

