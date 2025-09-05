Prima pagină » Actualitate » Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul

Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul

05 sept. 2025, 07:52, Actualitate
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul

Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul!

Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate?

Mihaela Bilic avertizează că lumânările și bețișoarele parfumate reprezintă un risc pentru sănătate.

„În percepția generală lumânările parfumate și bețișoarele pe care le ardem au rolul de a împrospăta și curăța aerul… În realitate ele sunt mai degrabă sunt o sursă de agenți poluanți, care se eliberează în timpul combustiei și ne pot afecta sănătatea.

Recunosc că nu m-am gândit niciodată că lumânările parfumate, pe care iubesc să le folosesc, ar putea avea vreun efect negativ. Și dacă eu abia acum am aflat, trebuie neapărat să vă spun și vouă!!

În Franța a fost publicat în septembrie 2017 un studiu făcut de Agenția de mediu ADEME care are ca recomandări/concluzii folosirea cu moderație a lumânărilor și bețișoarelor parfumate, pe motiv de poluare a mediului/aerului din încăpere. Agenții poluanți emiși în momentul arderii sunt benzenul, formaldehida și acetaldehida, substanțe cu potențial cancerigen, care pot irita ochii și căile respiratorii, dau migrene, senzație de greață și reacții alergice.

De menționat că aceste substanțe sunt emanate exclusiv prin ardere și nu apar în cazul folosirii lumânărilor clasice sau a altor dispozitive de parfumat aerul (electrice sau cu vapori). De subliniat faptul că bețișoarele parfumate au emisii poluante mai ridicate decât lumânările, nivelul maxim fiind atins în timpul combustiei și în intervalul de o oră care urmează după arderea lor. Prin combustia acestor bețișoare, în aerul din încăpere se vor detecta niveluri mărite de benzen, toluen, etilbenzen, stiren, formaldehidă, acetaldehidă și acroleină. Lumânările parfumate generează mai puțini poluanți decât bețișoarele, însă aceste particule sunt mai fine iar cantitatea de oxid de azot emisă este mai mare.

Știu că îți veți fi dezamăgiți de veștile mele și asta nu înseamnă că de mâine trebuie să aruncați la gunoi toate lumânările parfumate. Efectele nedorite apar doar în cazul unei utilizări excesive și pe termen lung în spații închise și neaerisite; în condițiile în care arderea se face la exterior, nu mai există niciun risc”, scrie Bilic.

Mihaela Bilic vine cu o serie de recomandări în privința bețișoarelor parfumate

„-nu le folosiți zilnic
-nu le lăsați să ardă multe ore neîntrerupt
-nu aprindeți mai multe lumânări sau bețișoare parfumate în același timp
-evitați să inhalați fumul în mod direct și tăiați fitilul lumânării cat mai scurt, astfel încât ea să nu fumege în timpul arderii
-după utilizarea de bețișoare sau lumânări parfumate, aerisiți camera cel puțin 10 minute.

Iar dacă e vorba să alegeți răul cel mai mic, optați pentru lumânările parfumate: nivelul de substanțe poluante emis în timpul combustiei este de până de 10 ori mai mic față de bețișoarele parfumate. Se vede treaba ca scrumul nu e bun- nici din țigară, nici din bețișoare parfumate, nici din carnea arsă prea tare la grătar. Și recomandarea cu moderația e valabilă nu doar pentru mâncat, ci și pentru respirat.”

Cunoscutul medic nutriționist precizează că, de la 1 ianuarie 2019, pe ambalajele care conțin lumânări/bețișoare parfumate trebuie să existe obligatoriu avertismente legate de potențialul lor risc pentru sănătate și de obligația de a aerisi camera după utilizarea lor.

„Dovada faptului că e ceva putred în Danemarca”, încheie Bilic, în intervenția de pe Facebook.

Autorul recomandă:

Citește și

ACTUALITATE Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
08:26
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
ACTUALITATE Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
07:52
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
ACTUALITATE 5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru
07:15
5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru
VIDEO EXCLUSIV Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
07:00
Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
ALERTĂ Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
23:02
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Armata digitală a Kremlinului l-a ajutat pe Călin Georgescu. A apărut dovada trădării de necontestat
Evz.ro
Schimbări neașteptate la eliberarea cărții electronice de identitate. Cum vor fi afectați românii
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Hotărâre de Guvern: România va primi 300 de refugiați africani