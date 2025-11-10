Mărturia unui preot român din diaspora. Două fetițe născute prematur, una de 460 de g și alta de 800 g au supraviețuit după botezul de urgență

Un preot român din diaspora, părintele Ioan Moga de la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Antonie” din Viena, a fost martor la miracolul vieții. El a relatat despre șansele de supraviețuire ale copiilor născuți prematur, după ce a fost martor la două cazuri excepționale la Secția de Neonatologie a Spitalului AKH din capitala Austriei.

Două fetițe care au fost născute prematur, una cu greutatea de 460 g și una de 800 g, au supraviețuit datorită „proniei divine” și tehnicii medicale moderne.

Mărturia unui preot care a asistat la miracolul vieții

Povestea aduce în prim-plan rolul decisiv pe care îl au echipele medicale, solidaritatea umană, dar și credința, pe fondul unor tendințe generale de creștere a ratei de supraviețuire la prematuri.

Potrivit părintelui, fetițele au fost botezate în regim de urgență, în condițiile în care, pentru cea de 460 g, șansele de supraviețuire erau reduse.

„Într-o atmosferă de pace firavă, care domnea în camera cu incubatoare, alături de cele două mămici obosite și cu inima strânsă, dar pline de nădejde, le-am botezat pe cele două prunce: Melissa Elena și Anastasia Maria”, scrie Părintele Ioan Moga.

El remarcă totodată unicitatea situației trăite: „În cei 20 de ani de preoție, am făcut multe botezuri de urgență și am trăit și drama pierderii nou-născuților de către părinții lor. Ca un prunc cu greutatea de 460 de grame să supraviețuiască și să rămână și deplin sănătos – asta nu trăisem însă până acum”, subliniază parohul.

În mesajul său, Părintele Ioan Moga evidențiază atât profesionalismul cadrelor medicale, cât și dimensiunea spirituală a momentului:

„Această fragilitate ne învață multe despre taina vieții. Pentru că, dincolo de tehnica medicală impresionantă, de atenția si priceperea personalului medical, nădejdea cea mare e la Dumnezeu.”

Fetițele au fost externate

După mai multe luni de spitalizare, fetițele au fost externate cu bine, iar sâmbătă, 1 noiembrie 2025, preotul a oficiat pentru ele Taina Mirungerii.

„E un exemplu de astfel de mici minuni mari pe care le primim în dar, deși pe majoritatea din ele nu le recunoaștem ca atare. Mici, pentru că par neînsemnate, nespectaculoase. Mari, pentru că în ele descoperim toată puterea și mila lui Dumnezeu”, transmite Părintele Ioan Moga.

