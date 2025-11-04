Prima pagină » Știri externe » Minune medicală. Medicii din Germania au salvat o fetiță născută prematur, la doar 300 de grame. Cum a decurs tot procesul

04 nov. 2025, 14:00, Știri externe
O fetiță născută cu 16 săptămâni înainte de termen, la numai 300 de grame, a fost salvată de o echipă de specialiști din Germania. Pentru doctori, menținerea în viață a micuței a fost un „succes medical extraordinar“ – deoarece, astfel de copii supraviețuiesc doar într-unul din patru cazuri la nivel mondial.

Potrivit Spitalului Universitar Magdeburg, supraviețuirea se datorează atât îngrijirilor medicale intensive, cât și utilizării tehnologiei de ultimă generație.

Bebelușul prematur a avut nevoie să fie ventilat artificial timp de șapte săptămâni, înainte de a putea respira independent.

Întreaga palmă a nou-născutului avea mărimea vârfului unui deget.

„Tratarea unui nou-născut cu o greutate atât de mică la naștere este o provocare enormă.“, a explicat Ralf Böttger, medic specialist din cadrul clinicii. Ventilația, hrănirea intravenoasă și protejarea pielii și organelor delicate necesită cea mai mare precizie și grijă, a mai precizat acesta.

Părinții bebelușului au rămas în spital pe tot parcursul procesului, dezvoltând o legătură importantă cu fiica lor care să-i ofere și mai multe șanse de supraviețuire.

La nivel mondial, rata de supraviețuire pentru un bebeluș care cântărește doar 300 de grame la naștere este de aproximativ 25%. La nouă săptămâni după data estimată a nașterii, copilul a putut, în sfârșit, să meargă acasă sănătos.

Nu au apărut complicații grave în timpul șederii în spital. Chiar și după externare, familia a continuat să primească sprijin din partea unei echipe specializate de la spitalul universitar.

Medicii spun că micuța se dezvoltă normal acum și este cât se poate de sănătosă.

Sursa foto: Universitätsmedizin Magdeburg

Fotografia înfățișează o fetiță plină de viață care se cațără cu atenție pe un perete din lemn.

„Copilul este sănătos și se dezvoltă bine”, a scris Spitalul Universitar Magdeburg, săptămâna trecută, pe rețelele de socializare, alături de fotografie.

A necesitat tratament pentru o modificare a retinei, dar în rest se dezvoltă normal, au mai precizat medicii.

Părinții au ales să nu dezvăluie numele fetei pentru a-i proteja intimitatea.

Recordul pentru cel mai tânăr copil prematur supraviețuitor din lume este deținut de micuțul Nash Keen din SUA, care s-a născut cu 21 de săptămâni prematur și a cântărit doar 283 de grame.

Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”

Care este cel mai frumos nume de bebeluș din lume: „Numele are o structură melodioasă și fluidă”

