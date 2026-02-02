Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Ofițerii din cadrul penitenciarului Mioveni au efectuat un control antiterorist, în urma căruia au descoperit că mai mulți deținuți aveau asupra lor obiecte interzise precum telefoane Nokia, încărcătoare, dar și un cuțit. Pentru o astfel de faptă, cei aflați după gratii riscă majorarea pedepsei cu cel puțin încă trei ani de închisoare.

Agenții din Penitenciarul Mioveni au depistat că deținuții ascundeau telefoane de tip vechi Nokia, dar și mai multe încărcătoare.

Potrivit surselor Gândul, telefoanele de tip Nokia 3310 ar fi preferate atât de deținuți, cât și de infractorii aflați în libertate, deoarece sunt greu de reperat din cauza lipsei de capabilități GPS și a opțiunilor limitate de conectivitate.

Traficanții de substanțe ilegale ar utiliza, în mod special, astfel de dispozitive, ca să mențină legătura cu unii clienți sau superiorii rețelei care le procură „marfa”, dar și pentru a trece aproape neobservați de filajul autorităților, mai precizează aceleași surse.

Printre celelalte obiecte interzise găsite asupra deșinuților se numără și un cuțit.

„Introducerea de obiecte interzise în penitenciar (telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modemuri de internet, medii de stocare a datelor) precum și introducerea de alcool constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani. Atenție: tentativa este, de asemenea, sancționată penal. O captură semnificativă, realizată recent, pentru care este foarte probabil să urmeze și o sancțiune penală: 3 telefoane mobile, 5 încărcătoare, o baterie externă, cabluri de alimentare și un cuțit, toate ascunse în pungi de detergent. Într-o notă „amuzantă”, persoana care a încercat introducerea acestora a motivat fapta prin explicația: „Erau la ofertă.”, a transmis Penitenciarul Mioveni pe pagina de Facebook.

Droguri, parfum și superglue transportate cu drona la penitenciar

Un alt caz inedit pentru polițiștii din Penitenciarul Mioveni a fost atunci când un bărbat a încercat să utilizeze o dronă pentru a introduce în incinta penitenciarului un pachet pentru un alt deținut. „Coletul zburător” cuprindea telefoane, canabis, parfum, superglue, dar și un încărcător.

„La data de xx februarie yy, organele de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Mioveni s-au sesizat cu privire la faptul că, în jurul orei 01:20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza orașului Mioveni, au fost anunțate despre prezența unei drone aflate în zbor deasupra Penitenciarului Mioveni. Având în vedere suspiciunea rezonabilă că drona putea fi utilizată pentru introducerea în mod ilicit de bunuri interzise, organele de poliție s-au deplasat în zonă, unde personalul penitenciarului a confirmat faptul că drona survolase imobilul și aterizase pe un câmp situat vis-a-vis de penitenciar, în apropierea căii ferate care face legătura cu Centrul de Export CKD Logan (Mioveni). La verificarea zonei a fost observată o persoană care se deplasa în fugă, iar ulterior, fiind urmărită, a urcat într-un autoturism și a demarat fără a avea luminile aprinse, fiind interceptată de autospeciala de poliție în zona stadionului. S-a stabilit că șoferul autoturismului, numitul C.A.L., a acționat în legătură cu un prieten încarcerat în Penitenciarul Mioveni, Z.M.C., stabilind introducerea, cu ajutorul unei drone, a unui pachet ce conținea trei telefoane mobile, mai multe rezistențe, un încărcător de telefon, acumulatori, superglue, un parfum de 10 ml și aproximativ 30 de grame de droguri — cannabis.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de xx februarie yy, C.A.L., cercetat într-un alt dosar, a achiziționat circa 40 de grame de cannabis de la inculpatul L.C.I., la solicitarea inculpatului Z.M.C., deținut în Penitenciarul Mioveni. În noaptea de 20/21 februarie, C.A.L., folosindu-se de o dronă DJ PHANTOM, a încercat introducerea în penitenciar a bunurilor și substanțelor interzise, acestea fiind destinate inculpatului Z.M.C.”

FOTO: Facebook: Penitenciarul Mioveni/ Envato

Recomandarea autorului: