Prima pagină » Social » Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Ruxandra Radulescu
02 feb. 2026, 16:50, Social
Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele
Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Ofițerii din cadrul penitenciarului Mioveni au efectuat un control antiterorist, în urma căruia au descoperit că mai mulți deținuți aveau asupra lor obiecte interzise precum telefoane Nokia, încărcătoare, dar și un cuțit. Pentru o astfel de faptă, cei aflați după gratii riscă majorarea pedepsei cu cel puțin încă trei ani de închisoare.

Agenții din Penitenciarul Mioveni au depistat că deținuții ascundeau telefoane de tip vechi Nokia, dar și mai multe încărcătoare.

Potrivit surselor Gândul, telefoanele de tip Nokia 3310 ar fi preferate atât de deținuți, cât și de infractorii aflați în libertate, deoarece sunt greu de reperat din cauza lipsei de capabilități GPS și a opțiunilor limitate de conectivitate.

Traficanții de substanțe ilegale ar utiliza, în mod special, astfel de dispozitive, ca să mențină legătura cu unii clienți sau superiorii rețelei care le procură „marfa”, dar și pentru a trece aproape neobservați de filajul autorităților, mai precizează aceleași surse.

Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Printre celelalte obiecte interzise găsite asupra deșinuților se numără și un cuțit.

„Introducerea de obiecte interzise în penitenciar (telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modemuri de internet, medii de stocare a datelor) precum și introducerea de alcool constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani.

Atenție: tentativa este, de asemenea, sancționată penal.

O captură semnificativă, realizată recent, pentru care este foarte probabil să urmeze și o sancțiune penală: 3 telefoane mobile, 5 încărcătoare, o baterie externă, cabluri de alimentare și un cuțit, toate ascunse în pungi de detergent. Într-o notă „amuzantă”, persoana care a încercat introducerea acestora a motivat fapta prin explicația: „Erau la ofertă.”, a transmis Penitenciarul Mioveni pe pagina de Facebook.

Droguri, parfum și superglue transportate cu drona la penitenciar

Un alt caz inedit pentru polițiștii din Penitenciarul Mioveni a fost atunci când un bărbat a încercat să utilizeze o dronă pentru a introduce în incinta penitenciarului un pachet pentru un alt deținut. „Coletul zburător” cuprindea telefoane, canabis, parfum, superglue, dar și un încărcător.

„La data de xx februarie yy, organele de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Mioveni s-au sesizat cu privire la faptul că, în jurul orei 01:20, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza orașului Mioveni, au fost anunțate despre prezența unei drone aflate în zbor deasupra Penitenciarului Mioveni.

Având în vedere suspiciunea rezonabilă că drona putea fi utilizată pentru introducerea în mod ilicit de bunuri interzise, organele de poliție s-au deplasat în zonă, unde personalul penitenciarului a confirmat faptul că drona survolase imobilul și aterizase pe un câmp situat vis-a-vis de penitenciar, în apropierea căii ferate care face legătura cu Centrul de Export CKD Logan (Mioveni).

La verificarea zonei a fost observată o persoană care se deplasa în fugă, iar ulterior, fiind urmărită, a urcat într-un autoturism și a demarat fără a avea luminile aprinse, fiind interceptată de autospeciala de poliție în zona stadionului.

S-a stabilit că șoferul autoturismului, numitul C.A.L., a acționat în legătură cu un prieten încarcerat în Penitenciarul Mioveni, Z.M.C., stabilind introducerea, cu ajutorul unei drone, a unui pachet ce conținea trei telefoane mobile, mai multe rezistențe, un încărcător de telefon, acumulatori, superglue, un parfum de 10 ml și aproximativ 30 de grame de droguri — cannabis.

Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Ce ascund deținuții din penitenciare. Telefoane, încărcătoare, arme albe. Ce au mai găsit polițiștii în pachetele deținuților și care sunt pedepsele

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de xx februarie yy, C.A.L., cercetat într-un alt dosar, a achiziționat circa 40 de grame de cannabis de la inculpatul L.C.I., la solicitarea inculpatului Z.M.C., deținut în Penitenciarul Mioveni.

În noaptea de 20/21 februarie, C.A.L., folosindu-se de o dronă DJ PHANTOM, a încercat introducerea în penitenciar a bunurilor și substanțelor interzise, acestea fiind destinate inculpatului Z.M.C.”

FOTO: Facebook: Penitenciarul Mioveni/ Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Rechinilor albi le crește un nou tip de dinți pe măsură ce îmbătrânesc
INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
EXCLUSIV Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
16:21
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
ECONOMIE Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
16:05
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
FLASH NEWS Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
16:05
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
ECONOMIE 3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
16:02
3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare

Cele mai noi

Trimite acest link pe