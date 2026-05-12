Mobilizare totală pentru Toma, copilul de 5 ani dispărut din judeţul Sibiu. Nou mesaj RO-Alert
Mobilizare totală pentru Toma, copilul de 5 ani dispărut din judeţul Sibiu. A fost dat un nou mesaj RO-Alert. Sute de persoane îl caută în continuare pe Toma. A fost verificată o suprafaţă de 15 km² şi s-au prelevat probe de la domiciliul copilului şi de la locul dispariţiei.

Poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari și căței mobilizați

”Activităţile de căutare a minorului dispărut continuă şi la această oră. Pe parcursul zilei, în cadrul acestor activităţi au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine”, a transmis, marţi seară, IPJ Sibiu.

Instituţia precizează că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 km², prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii.

Suport aerian

De asemenea, echipele din teren au avut sprijin aerian din partea IGAv.

”Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei.

La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilul, mesajul conţine semnalmentele acestuia”, au precizat poliţiştii.

Apel la oameni

Aceştia fac din nou apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept ”Ruscă”, a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00.

Băiatul are aproximativ 1 metru, păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă.

