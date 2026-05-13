Prima pagină » Social » Medicii și întreg personalul medical, obligați să se întoarcă la obiceiuri comuniste. USR propune pontajul cu cartelă în spitale

Un proiect de lege propus de USR prevede introducerea unei evidențe electronice a prezenței medicilor și a întregului personal medical în spitalele publice.

Autorul proiectului, deputatul Emanuel Ungureanu, spune ca această măsură va preveni situațiile în care medici angajați în spitalele de stat desfășoară activități la privat în timpul programului de lucru. Măsura, spune el,  va avea efecte benefice pentru pacienți, care vor avea acces îmbunătățit la servicii medicale.

„Românii care au nevoie de îngrijire în spitalele de stat din România se plâng constant de faptul că o parte dintre medicii care lucrează acolo nu respectă programul de 8 ore și pleacă de la spitalul de stat la clinicile private cu care au contract și către care direcționează pacienții «pescuiți» în timpul programului de consultații de la clinica de stat. Prin proiectul de lege depus, susținut de parlamentari din mai multe partide, introducem în toate spitalele de stat din România, în mod obligatoriu, un sistem electronic de monitorizare a prezenței pentru tot personalul medico-sanitar și sancțiuni contravenționale pentru unitățile sanitare și managerii care nu instalează sau nu mențin în funcțiune aceste sisteme”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților.

Proiectul USR completează Legea Sănătății (nr. 95/2006) în sensul introducerii în spitalele publice a unui mecanism standardizat de monitorizare electronică a prezenței personalului medico-sanitar, cu protejarea datelor personale, conform legii.

„Condica” electronică va permite:

  1. a) înregistrarea orei de începere și a orei de finalizare a programului;
  2. b) evidența timpului efectiv lucrat;
  3. c) generarea de rapoarte verificabile;
  4. d) accesul autorităților de control și organismelor de audit.

Spitalele publice vor avea obligația instalării și menținerii în funcțiune a sistemului electronic de evidență, iar responsabilitatea va aparține managerului spitalului.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor, inclusiv unele aplicate direct managerului (pentru neutilizarea sau utilizarea formală a sistemului electronic, respectiv pentru refuzul de a furniza datele solicitate).

