Comisia Europeană, propunere pentru statele membre. O zi obligatorie de muncă la distanță și transport public mai ieftin

Bruxelles propune introducerea unei zile obligatorii de telemuncă și reducerea costurilor transportului public pentru a diminua impactul crizei energetice. Totodată, Comisia Europeană cere o transparență sporită a tarifelor din rețelele de energie electrică, ca parte a unui pachet de măsuri destinat temperării scumpirilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană, propunere pentru statele membre

Comisia Europeană propune o zi de muncă la distanță pentru a reduce costurile transportului în comun și pentru a atenua efectele crizei energetice cauzate de conflictul care are loc în jurul Iranului, relatează Mediafax.

Acest conflict a costat europenii peste 22 de milioane de euro sub formă de cheltuieli suplimentare pentru importul de combustibil.

Printre opțiunile analizate de Comisia Europeană se află și închiderea clădirilor publice, acolo unde acest lucru este posibil.

Europa încearcă astfel să limiteze impactul asupra facturilor la electricitate, gaze și combustibili, pe fondul războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și al blocării Strâmtorii Ormuz, rută prin care, până de curând, tranzita aproximativ 20% din comerțul global cu petrol și gaze lichefiate.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, va prezenta săptămâna viitoare pachetul său de măsuri liderilor celor 27 de state membre.

Printre măsurile care afectează direct cetățenii se numără:

îndemnarea companiilor să stabilească, acolo unde este posibil, „cel puțin o zi de telemuncă obligatorie pe săptămână”

închiderea clădirilor publice „acolo unde este posibil”, conform documentului.

