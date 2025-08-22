Prima pagină » Social » O mamă de 34 de ani și-a împușcat soțul bolnav de cancer și doi dintre copiii săi înainte să se sinucidă. Ultimul ei mesaj de pe TikTok este sfâșietor

O mamă de 34 de ani și-a împușcat soțul bolnav de cancer și doi dintre copiii săi înainte să se sinucidă. Ultimul ei mesaj de pe TikTok este sfâșietor

22 aug. 2025, 17:27, Social
O mamă de 34 de ani și-a împușcat soțul bolnav de cancer și doi dintre copiii săi înainte să se sinucidă. Ultimul ei mesaj de pe TikTok este sfâșietor

O mamă de 34 de ani, aflată într-o depresie severă, a recurs la un gest extrem: și-a omorât prin împușcare soțul și  doi dintre copiii ei. Ulterior, după comiterea crimei, femeia s-a sinucis.

Ce a împins-o să recurgă la o astfel de faptă?

Motivul pentru care o mamă și-a ucis copiii și soțul

Tripla crimă abominabilă și suicidul au avut loc în statul american New Hampshire. Femeia, pe nume Emily Long, în vârstă de 34 ani, era exasperată. Soțul ei era bolnav de glioblastoma, o formă agresivă de cancer cerebral în fază terminală. Speranța de viață pentru un bolnav de glioblastoma este între 12 și 18 luni de la diagnosticare.   Ea era nemulțumită și în privința locului de muncă. De teama problemelor financiare și că-i va pierde locuința, a recurs la acest gest extrem.

Ea și-a împușcat soțul, pe Ryan, precum și pe doi dintre copiii ei, Parker în vârstă de 8 ani și Ryan de 6 ani. Trupurile lor au fost găsite lângă pistolul femeii.  Din toată familia, doar un singur membru a supraviețuit, mezinul familiei în vârstă de 3 ani, fiind găsit în casă de către polițiști.

„Se luptau cu banii și cu boala, Emily avea prieteni, avea sprijin, dar nimeni nu și-ar fi imaginat așa ceva erau oameni și părinți incredibili”, a mărturisit un prieten de familie, pentru Daily Mail.

O anchetă este în desfășurare

Autoritățile încearcă acum să înțeleagă ce a determinat-o pe femeie să-și omoare soțul și doi dintre băieți, dar să-l lase în viață doar pe mezin.  Procurorul General Asistent Ben Agati a atras atenția „că astfel de tragedii sunt mult mai complexe decât un singur motiv”.

Ancheta este încă în desfășurare în timp ce întreaga comunitate din New Hampshire este în stare de şoc. Rudele şi apropiații spuneau că Emily făcea parte dintr-o „familie frumoasă”, acum „distrusă de o dramă inimaginabilă”. Emily, Ryan și cei trei copiii locuiau într-o casă în valoare de 600.000 de dolari, în Madbury.

Femeia avea un cont pe TikTok unde le povestea urmăritorilor că situația ei s-a deteriorat și că avea nevoie de un terapeut, știind că într-o zi va deveni o mamă singură cu trei copii:

„Mă simt foarte, foarte singură. Mă simt atât de anxioasă… Știu că trebuie să merg la un terapeut, știu că trebuie să cer ajutor… dar cred că nu sunt pregătită să recunosc asta. Mă simt atât de vinovată că nu sunt încă pregătită să primesc ajutor, dar… asta este, nu? Știu că într-o zi voi primi ajutor și sper să iau decizia înainte să simt că e prea târziu. Tot ce vreau să fac este să mă ascund sub o pătură cu copiii mei, dar asta nu este sănătos pentru ei și nici pentru mine. Îmi jelesc soțul, îmi jelesc căsnicia și încă există. Este foarte confuz și foarte copleșitor. Mă culc de trei ori și, până când îi spun noapte bună celui de-al treilea copil, îmi dau seama că așa va fi în fiecare seară, la un moment dat, pentru tot restul vieții mele. Mă culc singură de trei ori, apoi închid ușa în fața ultimului copil și sunt complet singură și nu am cu cine să vorbesc despre ziua mea”, a spus femeia cu două săptămâni înainte de crimă.

În ultimul ei video publicat cu două zile înainte de tragedie, Emily a spus:

„Astăzi am decis că trebuie să fac un efort conștient pentru a-mi schimba mentalitatea. Ies din această depresie, fie că vreau, fie că nu. Sunt hotărâtă să readuc normalitatea”.

Sursa Foto: Envato – Shutterstock

Autorul recomandă: Profesoară din Craiova, UCISĂ de soț chiar sub ochii fiicei lor de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a sinucis

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
17:43
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
ULTIMA ORĂ TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis
15:21
TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani
15:05
Ministrul Sănătății afirmă că există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol deși bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani
Mediafax
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins milionarul
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Lovitură pentru știință: NASA renunță la unul dintre cele mai importante domenii de cercetare
POLITICĂ Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
17:47
Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
JUSTIȚIE Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
17:40
Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
POLITICĂ La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată
17:21
La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată
ACTUALITATE Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare
17:20
Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare
EXTERNE Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
17:09
Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
SĂNĂTATE România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital
17:04
România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital