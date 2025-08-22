O mamă de 34 de ani, aflată într-o depresie severă, a recurs la un gest extrem: și-a omorât prin împușcare soțul și doi dintre copiii ei. Ulterior, după comiterea crimei, femeia s-a sinucis.

Ce a împins-o să recurgă la o astfel de faptă?

Motivul pentru care o mamă și-a ucis copiii și soțul

Tripla crimă abominabilă și suicidul au avut loc în statul american New Hampshire. Femeia, pe nume Emily Long, în vârstă de 34 ani, era exasperată. Soțul ei era bolnav de glioblastoma, o formă agresivă de cancer cerebral în fază terminală. Speranța de viață pentru un bolnav de glioblastoma este între 12 și 18 luni de la diagnosticare. Ea era nemulțumită și în privința locului de muncă. De teama problemelor financiare și că-i va pierde locuința, a recurs la acest gest extrem.

Ea și-a împușcat soțul, pe Ryan, precum și pe doi dintre copiii ei, Parker în vârstă de 8 ani și Ryan de 6 ani. Trupurile lor au fost găsite lângă pistolul femeii. Din toată familia, doar un singur membru a supraviețuit, mezinul familiei în vârstă de 3 ani, fiind găsit în casă de către polițiști.

„Se luptau cu banii și cu boala, Emily avea prieteni, avea sprijin, dar nimeni nu și-ar fi imaginat așa ceva erau oameni și părinți incredibili”, a mărturisit un prieten de familie, pentru Daily Mail.

O anchetă este în desfășurare

Autoritățile încearcă acum să înțeleagă ce a determinat-o pe femeie să-și omoare soțul și doi dintre băieți, dar să-l lase în viață doar pe mezin. Procurorul General Asistent Ben Agati a atras atenția „că astfel de tragedii sunt mult mai complexe decât un singur motiv”.

Ancheta este încă în desfășurare în timp ce întreaga comunitate din New Hampshire este în stare de şoc. Rudele şi apropiații spuneau că Emily făcea parte dintr-o „familie frumoasă”, acum „distrusă de o dramă inimaginabilă”. Emily, Ryan și cei trei copiii locuiau într-o casă în valoare de 600.000 de dolari, în Madbury.

Femeia avea un cont pe TikTok unde le povestea urmăritorilor că situația ei s-a deteriorat și că avea nevoie de un terapeut, știind că într-o zi va deveni o mamă singură cu trei copii:

„Mă simt foarte, foarte singură. Mă simt atât de anxioasă… Știu că trebuie să merg la un terapeut, știu că trebuie să cer ajutor… dar cred că nu sunt pregătită să recunosc asta. Mă simt atât de vinovată că nu sunt încă pregătită să primesc ajutor, dar… asta este, nu? Știu că într-o zi voi primi ajutor și sper să iau decizia înainte să simt că e prea târziu. Tot ce vreau să fac este să mă ascund sub o pătură cu copiii mei, dar asta nu este sănătos pentru ei și nici pentru mine. Îmi jelesc soțul, îmi jelesc căsnicia și încă există. Este foarte confuz și foarte copleșitor. Mă culc de trei ori și, până când îi spun noapte bună celui de-al treilea copil, îmi dau seama că așa va fi în fiecare seară, la un moment dat, pentru tot restul vieții mele. Mă culc singură de trei ori, apoi închid ușa în fața ultimului copil și sunt complet singură și nu am cu cine să vorbesc despre ziua mea”, a spus femeia cu două săptămâni înainte de crimă.

În ultimul ei video publicat cu două zile înainte de tragedie, Emily a spus:

„Astăzi am decis că trebuie să fac un efort conștient pentru a-mi schimba mentalitatea. Ies din această depresie, fie că vreau, fie că nu. Sunt hotărâtă să readuc normalitatea”.

