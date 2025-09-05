Prima pagină » Social » O tânără din Indonezia s-a mutat definitiv în România și a devenit populară pe TikTok. Călătorește, cântă și gătește preparate tradiționale românești

O tânără din Indonezia s-a mutat definitiv în România și a devenit populară pe TikTok. Călătorește, cântă și gătește preparate tradiționale românești

05 sept. 2025, 21:09, Social
O tânără din Indonezia s-a mutat definitiv în România și a devenit populară pe TikTok. Călătorește, cântă și gătește preparate tradiționale românești

A renunțat la viața din Indonezia pentru dragoste. Trăiește de patru ani în România și a cucerit platforma TikTok cu clipuri virale. Recent, ea s-a filmat cum intona un cântec improvizat în Parcul Herăstrău care te cucerește din primul moment.

„Noi am ajuns, am ajuns în Parcul Herestreu (Herăstrău)!

Influencerița în vârstă de 27 ani,  cu accentul inconfundabil și zâmbetul molipsitor, transformă clipele simple în momente virale, precum o călătorie la mare. În spatele imaginilor se ascunde o poveste impresionantă:

„Pentru mine este foarte frumos, am fost aici. Nu mă gândesc dacă vreau să vin aici. Și asta e viața. Nu vreau să mai uit. Europa este unde e. Am avut un prieten. Acum nu mă mut. Vin și vizitez și stau pe viață aici”.

Pita Said spune că a fost convinsă de prietenul ei să lase în urmă Indonezia.

„Am lucrat într-un proiect de contabilitate și marketing de mașină, pavaj, material pentru proiect”.

S-a adaptat la cultura românească, a urmat o școală și intenționează să își construiască o comunitate de indonezieni în țara noastră.

„Știu să gătesc, fac mămăligă, tocăniță, ciorbă de burtă, pui”, a spus ea.

Mii de urmăritori îi așteaptă cu nerăbdare fiecare postare.

Sursa Video:  Kanal D

Autorul recomandă: Livratorii români și-au marcat ghiozdanele cu mesajul „Sunt ROMÂN” de teama atacurilor rasiste

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
07:00
Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
VIDEO Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari
23:11
Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari
TURISM Siguranța pasagerilor din funicularele de la Deva și Râșnov, pusă sub semnul întrebării după tragicul accident de la Lisabona
18:44, 04 Sep 2025
Siguranța pasagerilor din funicularele de la Deva și Râșnov, pusă sub semnul întrebării după tragicul accident de la Lisabona
Mediafax
Proiectul de impozitare auto, contestat de producătorii și importatorii de automobile
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Mediafax
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Viața fără sfârșit. Cum visează Putin să devină nemuritor
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Vitamina D, un miracol al chimiei. De ce este atât de importantă pentru organismul uman?
METEO Canicula revine în FORȚĂ: zonele din România în care vor fi temperaturi de până la 36 de grade
21:55
Canicula revine în FORȚĂ: zonele din România în care vor fi temperaturi de până la 36 de grade
GUVERN Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control
21:07
Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control
ENERGIE Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028
20:42
Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028
POLITICĂ AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt
19:44
AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt
POLITICĂ Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”
19:14
Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”
TEHNOLOGIE Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei MILIARDE de euro / Compania trebuie să plătească alte 420 de milioane de dolari în SUA
19:07
Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei MILIARDE de euro / Compania trebuie să plătească alte 420 de milioane de dolari în SUA