O tânără din Indonezia s-a mutat definitiv în România și a devenit populară pe TikTok. Călătorește, cântă și gătește preparate tradiționale românești

A renunțat la viața din Indonezia pentru dragoste. Trăiește de patru ani în România și a cucerit platforma TikTok cu clipuri virale. Recent, ea s-a filmat cum intona un cântec improvizat în Parcul Herăstrău care te cucerește din primul moment.

„Noi am ajuns, am ajuns în Parcul Herestreu (Herăstrău)!

Influencerița în vârstă de 27 ani, cu accentul inconfundabil și zâmbetul molipsitor, transformă clipele simple în momente virale, precum o călătorie la mare. În spatele imaginilor se ascunde o poveste impresionantă:

„Pentru mine este foarte frumos, am fost aici. Nu mă gândesc dacă vreau să vin aici. Și asta e viața. Nu vreau să mai uit. Europa este unde e. Am avut un prieten. Acum nu mă mut. Vin și vizitez și stau pe viață aici”.

Pita Said spune că a fost convinsă de prietenul ei să lase în urmă Indonezia.

„Am lucrat într-un proiect de contabilitate și marketing de mașină, pavaj, material pentru proiect”.

S-a adaptat la cultura românească, a urmat o școală și intenționează să își construiască o comunitate de indonezieni în țara noastră.

„Știu să gătesc, fac mămăligă, tocăniță, ciorbă de burtă, pui”, a spus ea.

Mii de urmăritori îi așteaptă cu nerăbdare fiecare postare.

Sursa Video: Kanal D

Autorul recomandă: Livratorii români și-au marcat ghiozdanele cu mesajul „Sunt ROMÂN” de teama atacurilor rasiste