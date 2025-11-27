Prima pagină » Social » Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate

27 nov. 2025, 16:39, Social
Sursă foto: elements.envato

Vinerea vine cu practici pentru atingerea iubirii, frumuseții și prosperității în viață. Ea este considerată ziua planetei Venus, asociată cu dragostea și frumusețea. Există și câteva obiceiuri care pot întări energia acestei planete și pot aduce mai multă armonie în viața ta.

Există șase practici simple care pot ajuta la consolidarea energiei planetei Venus în fiecare vineri, pentru a atrage iubire, frumusețe și prosperitate în viața noastră.

În astrologia tradițională, Venus este asociată cu dragostea, frumusețea, plăcerea, banii, arta și confortul. Mulți oameni consideră că vinerea este o zi ideală pentru a își alinia obiceiurile cu calitățile reprezentate de această planetă. Există și câteva modalități prin care putem încorpora energia lui Venus în rutina noastră săptămânală.

Îmbrăcămintea și culorile

Una dintre cele mai simple metode de a onora energia lui Venus este prin alegerea culorilor potrivite. Venus este asociată cu nuanțe delicate precum pasteluri, alb, roz, crem, albastru deschis și tonuri argintii. Vinerea mulți oameni evită culorile prea intense sau terne și optează pentru ceva grațios și plăcut.

Vindecarea energiei inimii

Venus guvernează relațiile, romantismul și modul în care oferim și primim afecțiunile. Una dintre cele mai puternice ritualuri de vineri nu este deloc materială: repararea fisurilor din conexiunile noastre. În această zi mulți oameni își propun să:

  • Își ceară scuze primii dacă știu că au greșit
  • Trimită un mesaj blând unui partener sau prieten după o ceartă
  • Arate apreciere în loc să considere dragostea ca fiind de la sine înțeleasă. De asemenea, putem reflecta asupra întrebărilor: «Unde blochez iubirea? Unde cer fărâmituri?» Cu cât răspundem mai sincer, cu atât lecțiile noastre despre Venus devin mai puternice.

Aromă și frumusețe în spațiul personal

În ziua de vineri, se recomandă să:

  • Schimbăm cearșaful și fețele de pernă
  • Curățăm acea grămadă jenantă de haine sau hârtii
  • Aprindem o lumânare, bețișoare parfumate sau un difuzor cu esență de trandafir, iasomie sau santal
  • Păstrăm un mic vas cu flori proaspete, dacă este posibil. E recomandat să ne concentrăm în special asupra dormitorului și a locului unde păstrăm banii sau bijuteriile. Când aceste spații sunt curate și plăcute, creăm o asociere mentală că merit o viață confortabilă.

Bunătate față de artiști și femei

În multe tradiții, Venus este conectată cu femeile, profesioniștii din domeniul frumuseții, artiștii, muzicienii și designerii. Vinerea este considerată o zi potrivită pentru a:

  • Vorbi cu blândețe cu femeile din viața noastră, acasă, la muncă sau în roluri de serviciu
  • Susține un artist, creator mic sau meșteșugar cumpărând ceva sau promovând munca lor
  • Oferi un bacșiș puțin mai mare lucrătorului din salon sau cosmeticianului

Organizarea finanțelor

În final, Venus este puternic legată de bogăție și securitate materială, dar într-un mod grațios și organizat. Un ritual practic de vineri este să ne ocupăm de realitatea noastră financiară pentru câteva minute.

Putem:

  • Curăța portofelul, eliminând chitanțele vechi și hârtiile inutile
  • Organiza aplicațiile bancare, verificând soldurile în loc să le evităm
  • Plăti cel puțin o factură mică restantă sau achita o datorie minoră
  • Pune deoparte o sumă mică pentru economii sau caritate.

