Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna

17 nov. 2025, 12:18, Social
Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
FOTO - Caracter ilustrativ

Chiar dacă temperaturile sunt în scădere, există numeroase plante care suportă frigul și pot transforma spațiul exterior într-unul plin de viață. Dacă alegem speciile potrivite, adaptate la condițiile locale, putem să avem culoare, textură și vitalitate chiar și în cele mai reci luni ale anului. Care sunt cele  mai rezistente plante de grădină iarna.

Plante perene și flori rezistente la frig

Bujorul (Paeonia lactiflora)

  • Suportă iernile lungi și geroase.
  • Este o plantă perenă cu frunze mari și flori lila sau violet.
  • Înflorește la începutul verii, dar rezistă toată iarna în sol.
  • Poate ajunge la 0,5–1 m înălțime.

Echinacea

  • Majoritatea soiurilor rezistă la temperaturi de îngheț.
  • Unele hibriduri moderne sunt mai sensibile la frig. Verifică eticheta înainte de achiziție.
  • Planta rămâne viguroasă chiar și când își pierde culoarea toamna târziu.

Narcisa

  • Un simbol al primăverii, dar surprinzător de rezistentă la frig.
  • Poate trece fără probleme peste episoadele de îngheț.
  • Bulbii încolțesc devreme și oferă un aspect vesel grădinii.

Viola / Panseluța

  • floare care adoră diminețile reci.
  • În zonele cu ierni blânde, supraviețuiește întreaga iarnă.
  • Deși este anuală, se autoînsămânțează cu ușurință.

Arbuști și plante care înfloresc iarna

Iasomia de iarnă (Jasminum nudiflorum)

  • Arbust de foioase, subțire și elegant.
  • Are flori galbene la finalul iernii.
  • Nu este parfumată, dar aduce strălucire într-o perioadă lipsită de culori.

Trandafirul de iarnă (Helleborus)

  • Înflorește chiar la începutul iernii.
  • Florile pot fi albe, roz, mov sau bordo.
  • Tolerează frigul și preferă solurile bine drenate, cu umiditate moderată.

Plante cu origine montană sau nordică

Irisul

  • Irisul siberian rezistă cu succes la temperaturi sub 0°C.
  • Irisul algerian înflorește iarna până la începutul primăverii.
  • Are flori parfumate, în nuanțe argintiu-violet, ideale pentru un colț rafinat.
  • Speciile provin din zone precum nordul Turciei, Rusia, Grecia, Siria de Vest și Tunisia.

