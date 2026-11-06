Drapelul României, folosit de angajații unei primării din Suceava la cărat gunoi. Întreaga poveste din spatele scandalului, dezvăluită de localnicul care a găsit steagul rupt. Primarul comunei a reacționat după ce imaginea s-a viralizat pe rețelele de socializare

O imagine absolut revoltătoare a devenit virală pe rețelele de socializare. Patru persoane responsabile de curățenie la sediul Primăriei din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost surprinse în timp ce cărau gunoiul din curtea instituției cu ajutorul unui drapel în culorile României. La scurt timp după ce postarea care semnala scandalosul incident a apărut pe pagina de Facebook „Suceava Fail”, a urmat un val de reacții din partea internauților. Sute de români s-au simțit jigniți de gestul făcut de angajații primăriei. Ulterior, a apărut și răspunsul edilului din Bosanci, Neculai Miron, membru AUR, care a transmis în mediul online că „regretă profund” întreaga situație și că își cere public scuze. Totuși, detaliile din spatele incidentului au fost povestite de un localnic care a găsit, în urmă cu patru zile, drapelul rupt. Mai apoi, primarul comunei a confirmat informațiile și a oferit explicații suplimentare.

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„Steagul era rupt de o săptămână, eu l-am găsit” / „Domnul viceprimar m-a întrebat de ce nu am anunțat mai repede, i-am zis că am uitat”

„Steagul s-a rupt de o săptămână. Eu l-am găsit rupt și l-am pus în spate la zidul ăla. După aia, am anunțat primăria și a venit domnul viceprimar și m-a întrebat de ce nu l-am anunțat mai repede. I-am zis că am uitat.

Au venit romii, ca să facă orele pentru banii pe care îi primesc la primărie. De unde au găsit steagul rupt, care a stat patru zile după zidul unde l-am pus, nu știu. Romii au fost scoși la tuns trandafiri și nu știu unde au găsit steagul. Au pus buruieni și l-au dus la gunoi. Ăsta e adevărul. Nu și-au dat seama. Sunt băieți buni, de-ai noștri, care fac treabă bună”, a povestit localnicul pentru Bucovina TV Regional.

„Vinovați cred că suntem noi, că n-am făcut mai mult în ceea ce privește educația lor”

„Regretăm faptul pentru ceea ce s-a întâmplat. Erau asistații social, de naționalitate romă. Bănuiesc că au fost inconștienți de ceea ce au făcut. Am înlocuit steagurile, avem un deosebit respect pentru drapel.

A fost un incident din neglijența cetățenilor. Vinovați cred că suntem noi, că n-am făcut mai mult în ceea ce privește educația lor”, a declarat primarul Neculai Miron pentru Bucovina TV Regional.

„Viceprimarul a dispus înlocuirea steagurilor, iar cele vechi au fost depozitate la punctul de colectare”

La scurt timp după ce imaginile au devenit virale, primarul a avut o primă reacție, publicată tot în mediul digital.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale.

Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile.

Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis inițial primarul comunei din județul Suceava.