A 39-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte!”

Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat și astăzi în fața Arestului Central din Capitală, pentru a 39-a noapte la rând de proteste, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Pentru a 39-a noapte la rând, zeci de persoane s-au adunat în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje precum: „Călin Georgescu, persecutat politic!” sau „Căline, Căline, poporul e cu tine!”. Mulțimea a scandat minute în șir: „Călin Georgescu este președinte!”. Oamenii au adus, de asemenea, o boxă portabilă și au ascultat un mesaj transmis de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

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Călin Georgescu le-a răspuns, de după gratii, românilor care i-au trimis scrisori

Călin Georgescu a transmis joi, 5 noiembrie, un nou mesaj din Arestul Central al Poliției Capitalei. Acesta le-a mulțumit românilor care i-au trimis scrisori în perioada în care se află după gratii.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, prin intermediul soției sale, Cristela Georgescu, fostul candidat la prezidențiale a transmis un mesaj emoționant către toți cei care îi sunt alături.

„Dragii mei, Primesc scrisorile voastre. Forța lor lăuntrică mă emoționează. Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Dincolo de cuvinte, se aude cum bate inima voastră și se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi. Iubirea a învins și învinge întotdeauna. Ea este mai puternică decât orice zid și orice despărțire. De altfel, dacă nu ai iubire, nu poți transmite nimănui nimic cu adevărat. Nădăjduim în Dumnezeu ca iubirea să cuprindă inima fiecărui român. Atunci țara va înflori. Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a transmis Călin Georgescu.

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat de Tribunalul București pentru luni

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.

Joi, 5 noiembrie, Tribunalul București urma să analizeze o nouă solicitare a avocaților săi privind înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Instanța a amânat însă judecarea cererii pentru luni, 9 noiembrie.