Povestea românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a ști limba. Astăzi învârte banii pe degete

Povestea românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a ști limba. Astăzi învârte banii pe degete

11 oct. 2025, 20:18, Social
Povestea românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a ști limba. Astăzi învârte banii pe degete

Gheorghe Balașa a plecat în 2007 în Italia cu 50 de euro, o lopată și fără să știe boabă de italiană. Povestea bărbatului este un exemplu de ambiție și perseverență și a demonstrat că succesul poate fi construit și în condiții dificile.

Acum, Gheorghe Balașa cunoaște patru limbi străine este liderul unei companii de grădinărit și design peisagistic cu clienți din Italia și Franța, o afacere care a început dintr-o pasiune și din dorința de a avea o viață mai bună.

Povestea românului plecat cu 50 de euro în Italia care astăzi învârte banii pe degete

La numai 20 de ani, Gheorghe Balașa a ajuns în Italia fără niciun sprijin financiar și fără să știe pic de italiană, dar cu un vis măreț: să îți schimbe viața.

A început să lucreze din greu pentru suma de 30 de euro, fără libere și în condiții grele. În ciuda greutăților pe care le-a avut, românul nu s-a lăsat descurajat și a găsit o sursă de inspirație în pasiunea lui pentru grădinărit.

„La început lucram pentru 30 de euro pe zi, fără zile libere. Era greu, dar știam că trebuie să trec prin asta ca să ajung undeva”, a precizat el.

Crescut într-o familie de arboriști, bunicul având prima pepinieră din sat, Gheorghe a iubit grădinăritul încă din copilărie: „Am crescut printre copaci, plante și flori. Bunicul meu a avut prima pepinieră din sat. Cred că de acolo mi s-a tras dragostea pentru natură”.

A făcut un pas imens spre antreprenoriat

În 2017, după multă muncă și experiență câștigată, a decis să facă pasul cel mare: și-a făcut propria companie de grădinărit și design peisagistic. Afacerea s-a dezvoltat imediat și are astăzi cinci angajați permanenți și mai mulți colaboratori, oferind servicii complete de amenajare și întreținere a grădinilor, dar și mici lucrări de construcții în zonele Imperia și Riviera Franceză.

„Am înțeles repede că trebuie să mă identific cu ceva. În meseria mea, comunicarea e totul. Dacă nu știi ce vrea clientul, nu poți să-i câștigi încrederea”, susține antreprenorul român.

Astăzi, la 39 de ani, Gheorghe Balașa privește cu mândrie la tot ce a realizat. Afacerea sa continuă să crească, iar el este încă foarte implicat în businessul familiei: „Afacerea ar putea funcționa și fără mine, dar încă țin unele lucruri sub control”.

Mediafax
