Povestea milionarului care s-a plictisit de LUX după ce și-a vândut afacerea cu 532.000.000 $: „Nu pot trăi doar stând pe o plajă. E plictisitor”

Pentru mulți antreprenori, vânzarea unei afaceri de succes pentru sute de milioane de dolari este visul suprem. Pentru Tom Grogan, cofondatorul Wingstop UK, momentul a fost mai degrabă un șoc emoțional decât o victorie. După ce a semnat contractul de 532 de milioane de dolari, a descoperit că banii nu aduc împlinirea personală.

La doar câteva luni după tranzacția care l-a făcut multimilionar britanicul s-a trezit plictisit și gol pe dinăuntru, realizând că luxul și banii nu pot înlocui sensul vieții, așa că a luat o decizie radicală, la care puțini s-ar fi gândit.

„Timp de șapte ani, toată mintea ta este ocupată să faci un succes din această afacere. Este tot la ce te gândești. Și apoi când ajungi acolo, e puțin ireal. E ca și cum, OK, s-a terminat acum. Acum ce? Și banii nu umplu neapărat acel gol”, a spus Grogan într-un interviu acordat revistei Fortune.

Drumul său către succes a fost spectaculos. De la muncitor în construcții, Grogan a ajuns în doar câțiva ani la conducerea unuia dintre cele mai profitabile lanțuri de restaurante fast-food din Marea Britanie. Dar, odată ce a vândut compania, a simțit că energia care îl motiva zilnic s-a evaporat.

„Trebuie să-ți schimbi mentalitatea de la construirea unei afaceri la gestionarea banilor și sunt două seturi de abilități diferite”, a explicat el.

În loc să cumpere o vilă de lux sau mașini scumpe, Grogan a ales să rămână modest. Încă locuiește cu chirie și își petrece timpul gândindu-se la următorul pas.

„E plictisitor”, recunoaște milionarul. „Nu pot trăi stând pe o plajă. Cred că avem nevoie de ceva care să ne ocupe mintea, să ne provocăm. Ai nevoie de un scop în fiecare zi pentru care să te trezești, ceea ce nu avem acum.”

Grogan plănuiește acum să revină în mediul profesional, dar nu a decis încă în ce domeniu.

Paradoxul milionarilor. Banii chiar nu aduc fericirea

Experiența lui scoate la iveală un paradox des întâlnit printre antreprenorii de succes. În multe cazuri, după atingerea obiectivelor materiale, pentru mulți milionari urmează adesea un gol interior, care cu greu poate fi acoperit.

Fenomenul este confirmat și de alți mari fondatori. Brian Chesky, cofondatorul Airbnb, a recunoscut că momentul listării companiei la bursă, care l-a transformat în miliardar, a fost „una dintre cele mai triste perioade din viața sa”.