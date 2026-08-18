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Povestea tablotarului pensionar, chemat la post pentru a gestiona Grupul 4 Rovinari, în plină criză energetică. Meseria lui e pe cale de dispariție

Ruxandra Radulescu
Povestea tablotarului pensionar, chemat la post pentru a gestiona Grupul 4 Rovinari, în plină criză energetică. Meseria lui e pe cale de dispariție
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Starea de urgență energetică, anunțată de premierul Ilie Bolojan, a determinat autoritățile să apeleze la specialiștii care au ieșit deja la pensie, pentru repornirea grupului 4 Rovinari, după oprirea centralei de la Cernavodă. Unul dintre operatorii pensionați, care au revenit în câmpul muncii, în situație de criză, este și Traian Pinoşanu, în vârstă de 58 de ani, notează Antena 3.

În urma opririi celui de-a doilea reactor de la Cernavodă, la data de 13 august, autoritățile anunțau că vor fi nevoite să repornească Termocentrala Rovinari, care funcționează cu lignit pe trei grupuri. Câteva zile mai târziu, Grupul, 4, 5 și 6 Rovinari au fost repuse în funcțiune.

Cu toate acestea, pentru repornirea Grupului 4, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Jan Peopescu, afirma că trei specialiști au fost rugați să revină din pensie pentru a se ocupa de întregul proces.

Traian Pinoșanu, despre meseria de tablotar: „Presupune şi trebuie foarte multă experienţă”

Printre cei care au revenit la cârma Termocentralei Rovinari, după pensionare, este și Traian Pinoşanu.

Vreme de 40 de ani, Traian Pinoșanu a fost „tablotar”, o meserie pe cale de dispariție în România, motiv pentru care a fost nevoie de chemarea unor profesioniști, chiar dacă aceștia s-au pensionat.

„Presupune şi trebuie foarte multă experienţă. Ea se acumulează în timp”, a declarat Traian Pinoșanu, pentru sursa citată.

„Dacă nu acţionezi rapid, au loc avarii care înseamnă costuri mari”

Tablotarul este omul din camera de comandă, care supraveghează şi controlează, funcţionarea grupului energetic. Un bun tablotar, așa cum este și Traian Pinoșanu, gestionează parametrii turbinei, reacţionează la orice abatere şi e capabil să ia decizii dificile în doar câteva secunde.

Nu este o meserie care se poate învăța din cărți, ci doar de la un specialist cu ani de experiență în spate.

„Cineva care nu a lucrat în domeniu, pe postul ăsta de operator, nu are cum, se formează în timp un om…”, a mai explicat Pinoșanu.

„E multă responsabilitate. Pot să se producă diferite avarii, cu costuri foarte mari. Acţionezi foarte rapid, iar dacă nu acţionezi rapid, au loc avarii care înseamnă costuri mari”, a mai precizat el, potrivit Antena 3.

„Soţia n-a fost încântată”

Pinoşanu a ieșit pensie în urmă cu doi ani şi nu se aştepta să mai fie căutat de foștii lui șefi, însă a acceptat să-și reia locul la tabloul de control al Termocentralei Rovinari, în urma insistențelor conducerii.

„Am zis: de ce nu, dacă pot să fac ceva? O lună de zile, o perioadă foarte scurtă”, a mai afirmat acesta.

El a recunoscut că soția lui nu a fost deloc încântată că trebuie să își reia meseria, pentru care și-a dedicat deja 40 de ani din viață.

„Ce să zică… Soţia n-a fost încântată, a zis că am 40 de ani de serviciu, e suficient”.

Traian Pinoșanu mărturisește însă că simte o mândrie profesională după ce a contribuit la funcționarea celor trei grupuri la capacitate maximă.

„O satisfacţie! Ca pe vremurile care erau înainte: mergea foarte bine, o energie foarte sigură”, a adăugat Pinoșanu.

Repunerea în funcțiune a Termocentralei Rovinari, o soluție temporară

Luni 18 august, la cinci zile de oprirea centralei de la Cernavodă, România a început să producă din nou energie pe cărbune, odată cu repunerea în funcțiune a grupului energetic numărul 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Stocul disponibil de cărbune ajunge, însă, numai pentru aproximativ 7-8 zile.

Deși centralele fotovoltaice contribuie la producția de energie, aportul acestora nu este suficient pentru acoperirea integrală a consumului. Deficitul este estimat la aproximativ 400 de MW.

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