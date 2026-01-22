Povestea uzinei din Brașov care a dus tractoare românești în toată lumea. Acum este un complex de clădiri de birouri și mall

Orașul Brașov a fost martorul unei incredibile transformări industriale. Povestea Uzinei Tractorul Brașov nu este doar pentru mașini și motoare, ci despre progres forțat, care în cele din urmă a ajuns la declin. De la un atelier de avioane care a luat naștere în 1925, uzina a devenit un adevărat gigant al producției de tractoare, potrivit Adevăruri Secrete.

Tractorul, în special modelul iconic Universal 650 (U650) a pus România pe harta lumii, a devenit eroul care a „hrănit o țară întreagă”, a avut exporturi masive în peste 100 de țări.

Povestea uzinei din Brașov care a dus tractoare românești în toată lumea

Uzina Tractorul Brașov a început în 1925, fiind atunci înființată ca Întreprinderea Aeronautică Română, Brașov, o fabrica care se ocupa cu producția de avioane.

În perioada interbelică și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost produse peste 19 tipuri de aeronave, inclusiv celebrul vânător IAR 80.

În anii 1945-1946, autoritățile sovietice au confiscat o mare parte din utilaje și proiecte, iar uzina a fost lăsată fără capacitate de a continua producția aviatică.

Primul tractor a ieșit de pe porțile uzinei pe 26 decembrie 1946, modelul IAR 22. Acesta era un vehicul robust, cu motor Diesel de 34 CP și o tracțiune de 1.225 kg, care a fost produs sub licență germană de la Hannoversche Maschinenbau. Atunci, uzina angaja aproximativ 15.000 de muncitori. Partidul Comunist a plasat o comandă masivă: 5.000 de tractoare, 5.000 de pluguri și 2.000 de semănători, ca să susțină naționalizarea terenurilor agricole și crearea Cooperativelor Agricole de Producție (CAP). Momentul acesta a marcat nașterea oficială a Uzinei Tractorul Brașov în 1948.

Se producea un tractor la fiecare nouă minute

Anii 1950-1960 au adus expansiune rapidă. Inițial, au fost folosite motoare Fiat sub licență, dar din 1960, UTB a început producția de modele 100% românești.

