Incendiu la Uzina Mija din Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate din depozitul de muniție

Panică la Uzina Mija, în județul Dâmbovița. Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la un depozit de muniție, iar 25 de persoane au fost evacuate.

Detașamentul de Pompieri Moreni a primit alerta la primele ore ale zilei și a trimis imediat echipaje în localitatea Mija. La sosire, pompierii au constatat că incendiul fusese deja stins, dar zona rămânea afectată de degajări dense de fum.

La intervenție participă trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de la Moreni, precum și două autospeciale de stingere și o autospecială de descarcerare de la Detașamentul Târgoviște.

Forțele de intervenție ventilează spațiile afectate pentru a elimina fumul rămas. Conform primelor informații, nu există victime.

