Premieră pentru cercetători. Au reușit să cartografieze toate drumurile din Imperiul Roman

07 nov. 2025, 15:16, Social
sursa: Itiner-e

Potrivit unor cercetări făcute recent, lungimea totală a drumurilor romane ar fi cu peste 110.000 de kilometri mai mult decât se credea anterior.

Cercetătorii au prezentat Itiner-e, un nou site de date digitale de înaltă rezoluție și o hartă a drumurilor Imperiului Roman din jurul anului 150 d. Hr. O echipă de cercetători a folosit înregistrări arheologice și istorice, hărți topografice și imagini din satelit pentru a crea acest colos, care cartografiază 299.171 km de drumuri pe o suprafață de aproximativ 4.000.000 km².

„Sistemul de drumuri al Imperiului Roman a fost esențial pentru organizarea circulației oamenilor, mărfurilor și ideilor, și pentru menținerea controlului imperial. Cu toate acestea, el a rămas incomplet cartografiat și slab integrat între diverse surse, în ciuda secolelor de cercetare”, au scris autorii studiului publicat joi în revista Nature.

Ei au descris Itiner-e drept „cel mai detaliat și mai cuprinzător set de date digitale deschise privind drumurile din întregul Imperiu Roman”.

Drumurile au jucat un rol important pentru menținerea unui imperiu uriaș

Când Imperiul Roman a atins apogeu, în secolul al II-lea d.Hr., cuprindea peste 55 de milioane de oameni, de la Marea Britanie de astăzi până în Egipt și Siria.

„Această resursă este revoluționară pentru înțelegerea modului în care mobilitatea a modelat conectivitatea, administrația și chiar transmiterea bolilor în lumea antică, dar și pentru studiul evoluției mobilității terestre de-a lungul mileniilor în această regiune”, au afirmat cercetătorii.

Ce este mai puțin impresionant e că doar 2,7% dintre amplasamentele exacte ale acestor drumuri sunt certe; 89,8% sunt cunoscute cu o precizie mai mică, iar 7,4% sunt doar teoretizate.

„Aceasta evidențiază o discrepanță între cunoașterea noastră privind existența și localizarea drumurilor romane: știm că toate drumurile incluse au fost folosite la un moment dat în perioada romană, dar pozițiile lor exacte nu sunt sigure”, au explicat membrii echipei. Ei au adăugat și că Itiner-e nu reprezintă modul în care rețeaua rutieră s-a dezvoltat în timp.

