Șoșoacă acuză, la televiziunea Russia Today, că „politicienii români opresc apa din munți”

Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, a făcut o serie de afirmații controversate pentru postul de televiziune Russia Today, iar una dintre acestea a fost că „politicienii români au oprit apa din munți”.

„Oamenii de aici mor de foame, crede-mă! Iar acum, politicienii de la putere au oprit apa! Îți poți imagina așa ceva? Se duc în munți și opresc apa și o duc la companiile lor!”, a afirmat președinta S.O.S. România.

Ce a spus Diana Șoșoacă la Russia Today despre protestul ciobanilor

În cadrul intervenției la televiziunea rusă, europarlamentara Diana Șoșoacă vorbit despre protestul ciobanilor din România, dar și despre relația dintre țara noastră și Uniunea Europeană.

„Oierii au ieșit în stradă pentru că nu mai pot trăi. Oamenii din România au ieșit în stradă; sunt mii și mii, nu știu, poate peste 50.000 de persoane”, a afirmat Șoșoacă.

Aceasta și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care actualii guvernanți pun în aplicare directivele Comisiei Europene:

„În capitala României putem vedea dictatura Uniunii Europene care este impusă în România de toate aceste partide politice care conduc întreaga Românie. Avem mulți ciobani, pentru că Comisia Europeană a ordonat să fie ucis un număr mare de oi, iar anul trecut am reușit să opresc această ucidere, o ucidere masivă de oi”, a declarat ea.

Șoșoacă, la televiziunea rusească: „Nu avem drepturi; suntem sclavii Uniunii Europene”

În interviu, Șoșoacă a acuzat Uniunea Europeană că ar trata diferit statele membre și a susținut că România ar fi dezavantajată în cadrul politicilor europene.

„Aceasta este așa-zisa democrație a Uniunii Europene: bătaie, sclavie, gaze, iar ei își doresc ca populația să fie formată din sclavi, nu din oameni care să poată judeca singuri, să muncească și să-și aibă drepturile. Nu avem drepturi; suntem sclavii Uniunii Europene”, a afirmat europarlamentara.

Declarațiile controversate ale Dianei Șoșoacă la Russia Today

Șoșoacă a vorbit despre situația socială din România, dar și despre un caz recent, care a avut loc în Galați, unde un băiețel cu autism a fost găsit mort în casă.

„Știi că acum două luni, pentru prima dată de la foametea din ’46–’47, avem prima familie răpusă de foamete în România, în România Uniunii Europene? Avem un copil de 4 ani ucis de foame! Poți să crezi așa ceva? Iar mama lui și alți doi frați au fost la un pas de a muri de foame!”, a declarat ea.

Șoșoacă a mai susținut și că persoanele care acordă interviuri pentru Russia Today sau distribuie materiale ale postului riscă să ajungă la închisoare.