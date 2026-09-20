Război amoros la Institutul Oncologic. Într-o plină criză de gelozie, secretara fostului manager a pus mâna pe secretele din telefonul șefului și le-a împrăștiat peste tot

Bogdan Tănase, medic chirurg și fost manager al Institutului Oncologic București, a ajuns victima unui război amoros cu iz de thriller. Fosta sa secretară, care între timp devenise și iubita lui, s-a răzbunat pe el și pe o doctoriță de la ATI cu care acesta avusese anterior o relație. A intrat fără drept în telefoanele și conturile celor doi, a copiat conversații și fotografii private, iar apoi o parte din „muniție” a ajuns la colegi, rude și chiar la școala copilului. Acum, la trei ani de la începutul scandalului, a venit și sentința.

Tribunalul București a condamnat-o, pe 9 septembrie 2026, pe fosta secretară și iubită a lui Bogdan Tănase la 2 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. Hotărârea nu este definitivă.

Iar judecătorul spune explicit și ce a stat în spatele întregii operațiuni: răzbunarea.

Instanța a refuzat să-i acorde femeii circumstanțe atenuante și a reținut că „mobilul infracțiunii” a fost acela de a se răzbuna și de a-i denigra pe Bogdan Tănase și pe doctorița de la ATI, Alina Bonciu, în contextul relației sentimentale pe care inculpata o avusese cu fostul manager al Institutului Oncologic.

Iubita șefului avea și parolele lui

Povestea începuse la Institutul Oncologic București. Bogdan Tănase era director medical și apoi manager al IOB. Femeia condamnată acum lucra chiar în cabinetul managerului, fiind practic secretara lui. A lucrat acolo până în vara lui 2023.

Relația profesională s-a transformat însă într-una personală. Cei doi au devenit apropiați, iar femeia a declarat că, din august 2023 până în ianuarie sau februarie 2024, a locuit chiar în casa lui Tănase.

Secretara nu pornea însă de la zero în ceea ce privește accesul la viața digitală a șefului său. Cât timp lucra pentru el, Tănase îi dăduse parolele de la e-mail și telefon, pentru ca ea să poată răspunde la mesaje sau să rezolve diferite probleme atunci când medicul se afla în sala de operație. Telefonul său personal rămânea inclusiv pe biroul secretarei.

Mai târziu, când cei doi au ajuns să locuiască împreună, Tănase și-ar fi schimbat parolele și ar fi început să-și țină telefoanele permanent asupra lui.

Prea târziu însă pentru a opri ceea ce avea să urmeze. În ecuație era și fosta iubită a lui Bogdan Tănase

A doua victimă din dosar este o doctoriță specialist ATI de la Institutul Oncologic, care avusese o relație cu Bogdan Tănase din aprilie 2021 până în septembrie 2022.

Tănase o cunoscuse la serviciu. Relația celor doi se terminase, iar doctorița se împăcase ulterior cu fostul soț, cu care are și un copil.

Numai că povestea vechii relații avea să revină violent în prezent. Potrivit hotărârii, femeia care devenise între timp iubita lui Tănase a accesat fără drept sistemele informatice ale ambilor foști parteneri de poveste: telefonul și conturile lui Tănase, dar și dispozitivele și conturile doctoriței.

WhatsApp, iCloud, Telegram și Facebook au intrat în vizor. Au fost copiate conversații, fotografii, e-mailuri și alte informații private. În cazul lui Tănase au fost modificate sau șterse inclusiv date din conturi, iar unele informații nu au mai putut fi recuperate. Instanța a stabilit că femeia a acționat cu intenție directă.

Răzbunarea a venit și cu o notă de plată

Dar simplul acces la conturi n-a fost suficient. Potrivit judecătorilor, a urmat un proces sistematic de denigrare și hărțuire.

Conversații private, capturi de ecran și informații despre relațiile sentimentale au început să fie trimise de pe adrese Proton și Gmail, de pe cartele prepaid și prin conturi fictive de Facebook.

Au primit mesaje colegi din Institutul Oncologic, rude, persoane din anturaj și fostul soț al doctoriței. Scandalul a ajuns inclusiv la instituția unde mergea copilul acesteia.

În cazul doctoriței, efectele au fost serioase. Aceasta le-a spus judecătorilor că ajunsese să-și verifice e-mailul din două în două ore, că nu se mai putea odihni și că a apelat la consiliere psihologică și tratament. Situația a devenit și mai apăsătoare atunci când copilul a fost atras în poveste.

Nici Bogdan Tănase nu a ieșit neatins. El a susținut în instanță că răspândirea conversațiilor și informațiilor private i-a afectat relațiile profesionale și că ajunsese să doarmă doar două-trei ore pe noapte.

„Inculpata a folosit conversații și a făcut publice gândurile sale intime despre colegii lui, fapt care a dus la izolarea sa și la ruperea unor relații profesionale, ce nu au fost reparate nici până astăzi.”

A încercat să întoarcă povestea. Judecătorul nu a crezut-o

Un alt episod spectaculos apare chiar în motivarea instanței. Fosta secretară a încercat inițial să susțină că Bogdan Tănase ar fi fost cel care o împinsese spre aceste acțiuni, că medicul ar fi dezvoltat o obsesie față de fosta iubită și că ea ar fi fost manipulată și șantajată emoțional să participe.

Judecătorul spune însă clar că această versiune nu este susținută de probele dosarului.

Mai mult, ulterior, femeia și-a schimbat poziția și, în fața Tribunalului București, a recunoscut integral faptele din rechizitoriu.

De aici și concluzia dură a instanței: nu o victimă manipulată, ci autoarea unei serii de fapte comise cu intenție, având drept mobil răzbunarea și denigrarea.

Dosarul DIICOT a adunat nu mai puțin de nouă infracțiuni: acces ilegal la sisteme informatice, transfer neautorizat de date, alterarea datelor informatice, hărțuire, violarea secretului corespondenței, violarea vieții private și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Tribunalul București a constatat că faptele există și au fost săvârșite de inculpată. După contopirea pedepselor, rezultatul a fost: 2 ani, 9 luni și 10 zile de închisoare. Executarea a fost însă suspendată, iar femeia a primit un termen de supraveghere de patru ani.

Va trebui să presteze și 120 de zile de muncă în folosul comunității, să urmeze un program de reintegrare socială și să respecte regulile impuse de Serviciul de Probațiune.

Instanța i-a interzis, totodată, să comunice cu victimele și să se apropie de acestea în condițiile stabilite prin sentință.

Pe lângă condamnare, fosta iubită a lui Tănase trebuie să suporte și consecințele financiare. Doctorița ATI va primi 20.730 de lei daune materiale și 10.000 de euro daune morale, instanța reținând inclusiv cheltuielile făcute pentru consilierea psihologică necesară după scandal.

Și Tănase a primit despăgubiri pentru prejudiciul suferit: 17.598 lei daune materiale și 25.000 lei daune morale