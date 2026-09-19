Președintele american a lansat un sondaj pe pagina sa de socializare Truth Social prin care le cere urmăritorilor să voteze un nou nume pentru „Inteligența Artificială”, un termen pe care îl consideră „inexact”. Trump a propus alternative precum „Inteligență Superioară”, „Inteligență Extremă” și „Inteligență Supremă”.

Președintele american le-a cerut urmăritorilor săi să voteze care este cel mai bun nume pentru noua revoluție din tehnologie în continuă creștere.

„Mulți oameni cred că termenul „Inteligență Artificială” este inexact. […]. O descriere mult mai elegantă și mai precisă a acestui nou fenomen ar fi Inteligența Superioară (IS), Inteligența Extremă (IE) sau Inteligența Supremă (IS). Acesta este un sondaj și aș aprecia ca toată lumea să voteze! Care este cel mai bun nume pentru această „Revoluție” în continuă creștere?”, a scris președintele american pe Truth Social.

Postarea vine în contextul în care unii membri republicani ai Congresului contestă promovarea industriei inteligenței artificiale de către Trump, iar mai mulți directori generali din domeniul tehnologiei, inclusiv Sam Altman de la OpenAI, Dario Amodei de la Anthropic și Elon Musk, de la Tesla și SpaceX, solicită încetinirea dezvoltării acesteia.

Senatorii republicani Josh Hawley și Jon Husted au lansat eforturi săptămâna aceasta pentru a atenua preocupările legate de dezvoltarea inteligenței artificiale, în special cele legate de securitatea datelor și dezvoltarea centrelor de date.

Trump a propus anterior redenumirea inteligenței artificiale în „inteligență supremă” la sfârșitul anului 2025, dar a spus la momentul respectiv că decizia aparține liderilor din industrie.