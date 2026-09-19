Donald Trump a publicat pe pagina sa de Truth Social o listă cu 25 de realizări din cel de-al doilea mandat la Casa Albă. Acest bilanț autoproclamat a fost postat de președintele american pe pagina sa de socializare Truth Social în contextul alegerilor din noiembrie pentru Congresul American, pe fondul unor eforturi de a-și crește aprobarea în sondaje.

Printre realizările menționate de Donald Trump se numără consolidarea controalelor la frontieră, reducerea impozitelor, impunerea de tarife pentru a sprijini producția internă, creșterea cheltuielilor pentru armată, scăderea prețurilor la medicamente, realizări legate de politica externă, dar și cele privind diversitatea și persoanele transgender.

Președintele american lucrează în prezent la îmbunătățirea ratei sale de aprobare în rândul americanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Războiul cu Iranul și creșterea prețurilor la combustibili l-au făcut pe Trump să piardă în sondaje în ultima perioadă.

Unele sondaje sugerează că Partidul Republican ar putea pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților și chiar asupra Senatului. Deși Donald Trump se laudă cu multe realizări, majoritatea americanilor resimt acum presiunea inflației și a prețurilor la carburanți. Mai mult, pentru prima dată, sondajele sugerează că alegătorii încep să aibă mai multă încredere în democrați în ceea ce privește gestionarea economiei americane.