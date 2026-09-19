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Înainte de alegerile din noiembrie, Trump se laudă cu realizările din mandatul său. Cum arată lista cu 25 de puncte întocmită de liderul SUA

Înainte de alegerile din noiembrie, Trump se laudă cu realizările din mandatul său. Cum arată lista cu 25 de puncte întocmită de liderul SUA
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Donald Trump a publicat pe pagina sa de Truth Social o listă cu 25 de realizări din cel de-al doilea mandat la Casa Albă. Acest bilanț autoproclamat a fost postat de președintele american pe pagina sa de socializare Truth Social în contextul alegerilor din noiembrie pentru Congresul American, pe fondul unor eforturi de a-și crește aprobarea în sondaje.

Printre realizările menționate de Donald Trump se numără consolidarea controalelor la frontieră, reducerea impozitelor, impunerea de tarife pentru a sprijini producția internă, creșterea cheltuielilor pentru armată, scăderea prețurilor la medicamente, realizări legate de politica externă, dar și cele privind diversitatea și persoanele transgender.

Președintele american lucrează în prezent la îmbunătățirea ratei sale de aprobare în rândul americanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Războiul cu Iranul și creșterea prețurilor la combustibili l-au făcut pe Trump să piardă în sondaje în ultima perioadă.

Unele sondaje sugerează că Partidul Republican ar putea pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților și chiar asupra Senatului. Deși Donald Trump se laudă cu multe realizări, majoritatea americanilor resimt acum presiunea inflației și a prețurilor la carburanți. Mai mult, pentru prima dată, sondajele sugerează că alegătorii încep să aibă mai multă încredere în democrați în ceea ce privește gestionarea economiei americane.

  1.  Avem cea mai sigură frontieră din istorie – ZERO imigranți ilegali admiși în Statele Unite în ultimele 16 luni;
  2. Am promulgat Legea Laken Riley pentru a elimina infractorii străini periculoși de pe străzile noastre;
  3.  Am obținut cea mai mare scădere a ratei crimelor înregistrată VREODATĂ, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 125 de ani – din 1900 încoace;
  4.  Am promulgat cele mai mari reduceri de taxe din istoria Americii – „Great Big Beautiful Bill” – incluzând eliminarea impozitării bacșișurilor, a orelor suplimentare și a prestațiilor de securitate socială pentru seniorii noștri minunați;
  5.  Am obținut angajamente pentru investiții noi în valoare de 19,2 trilioane de dolari în Statele Unite;
  6. Am impus tarife vamale istorice pentru a revitaliza industria prelucrătoare americană – inclusiv tarife de 50% pentru cuprul, aluminiul și oțelul din import și tarife de 25% pentru automobilele din import;
  7. Bursa a atins 80 de recorduri istorice maxime de la alegeri încoace;
  8.  Astăzi muncesc mai mulți americani decât oricând în istoria țării noastre;
  9.  Am realizat cea mai mare investiție din toate timpurile în Forțele Armate ale Statelor Unite – 1 trilion de dolari anul acesta și, sperăm, 1,5 trilioane de dolari anul viitor;
  10.  I-am capturat și i-am adus în fața justiției pe dictatorul și infractorul din Venezuela, Nicolás Maduro, prin Operațiunea „Absolute Resolve”;
  11.  Am distrus complet capacitatea Iranului de îmbogățire a uraniului prin operațiunile „Midnight Hammer” și „Epic Fury”, pentru a garanta că Iranul nu va deține NICIODATĂ o armă nucleară;
  12. Am desfășurat numeroase lovituri militare de succes pentru a distruge cartelurile de droguri care operează în emisfera noastră – reducând fluxul de fentanil letal peste graniță cu un procent record de 60%;
  13.  Am încheiat acorduri de tip „Națiunea cea mai favorizată” pentru a reduce costul multor medicamente eliberate pe bază de rețetă, cu diferențe de preț de 300, 400, 500 și 600 la sută;
  14. Am pus capăt escrocheriei „Green New Deal”, am declarat stare de urgență energetică națională și am dat startul campaniei „Forăm, dragă, forăm” (Drill, Baby, Drill);
  15.  Am anulat mandatul absurd privind vehiculele electrice și alte reglementări care paralizau industria auto americană;
  16.  Exporturile americane au crescut vertiginos, atingând cel mai înalt nivel din istoria Americii – suntem pe cale să exportăm bunuri în valoare fără precedent de 2,5 TRILIOANE de dolari numai în acest an;
  17.  Am eliminat toate politicile discriminatorii de tip „Diversitate, Echitate și Incluziune” (DEI) din administrația federală și din sectorul privat;
  18. Am interzis participarea bărbaților la competițiile sportive feminine;
  19.  Am interzis ideologia transgender și teoria critică a rasei în școli;
  20. Am lansat „Conturile Trump” – conturi de investiții scutite de impozite pentru fiecare copil american, începând cu o sumă de 1.000 de dolari pentru fiecare nou-născut;
  21.  Am soluționat 8 conflicte armate majore prin acorduri de pace istorice în primele 12 luni de mandat – inclusiv războiul din Gaza;
  22.  Am asigurat repatrierea tuturor ostaticilor – atât a celor în viață, cât și a celor decedați – la familiile lor;
  23.  Am suspendat primirea refugiaților în Statele Unite, inclusiv a celor din Somalia și din alte zone periculoase;
  24.  Am mobilizat Garda Națională pentru a restabili ordinea publică în Washington D.C., Memphis și New Orleans;
  25.  Am stabilit limba engleză drept limba oficială a Statelor Unite.
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