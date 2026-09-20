Tradiția și patrimoniul istoric al României sunt o sursă inepuizabilă de idei de afaceri. Ultimul exemplu vine din Brașov. O șură veche de 100 de ani a fost transformată într-un atrăgător hotel în stil scandinav. Proiectul Wooden Barn vizează familii cu copii, la o oră de condus de Brașov. Un antreprenor din Covasna a decis să deschidă un hotel într-o șură veche, în comuna Zăbala (Covasna), la doar o oră de condus de orașul turistic.

De la o șură cu un aspect vetust și dărăpănat, un om de afaceri din județul Brașov a decis să valorifice exact aspectul ei anacronic, însă reinterpretat în stil contemporan.

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Proiectul Wooden Barn înseamnă o pensiune amenajată într-o șură din lemn veche de 100 de ani în comuna Zăbala (județul Covasna).

Antreprenorul a pornit de la idee pe cât de simplă, pe atât de inspirată, dar care s-a dovedit dificil de pus în practică. Să păstreze clădirea cât mai aproape de forma originală, dar să o adapteze la stilul contemporan, trnasformând-o într-un hotel butic care să degaje atmosfera minimalistă și cosy a stilului scandinav.

„Am găsit această șură veche de 100 de ani din lemn și am avut câteva idei arhitecturale. Am vrut ca clădirea să rămână cât de cât intactă, să rămână în locul ei și să fie integrată în peisaj, așa cum a fost ea originală”, a declarat Aczél Botond, fondator Wooden Barn, la emisiunea Profit Live.

Însă partea cea mai grea abia avea să vină. Arhitecții capabili să lucreze în lemn. „Foarte greu am găsit arhitecți care să poată să lucreze cu lemnul”, adaugă antreprenorul.

Investiție totală de 100.000 de euro

Investiția totală în proiect s-a ridicat la aproximativ 100.000 de euro. Din această sumă, 70.000 de euro au reprezentat finanțare nerambursabilă, acordată în două tranșe astfel: 50.000 de euro inițial și diferența după finalizarea proiectului. Restul banilor au fost asigurați din fonduri proprii, mai spune omul de afaceri.

Conceptul Wooden Barn combină păstrarea structurii tradiționale a unei șuri tipice românești cu un design interior simplificat, dar cosy, inspirat parțial din stilul scandinav. Mobilierul a fost cumpărat inclusiv de la localnici și recondiționat, lucrările fiind realizate de meșteri și dulgheri din zonă. În prezent mai există puțini astfel de artizani, dar eforturile de a-i găsi au dat roade.

„Arhitectura interioară e cât de cât scandinavă, deci e foarte simplificată, cât se poate de simplificată. Am folosit mobilier din zonă, am cumpărat de la bătrâni niște mobilier, am recondiționat, deci am încercat să facem ceva din zonă. Meșterii toți erau din zonă. E greu să găsești alți dulgheri care lucrează așa cu lemnul, dar am găsit”, a mai spus antreprenorul.

Ce este special la Zăbala

Unul dintre principalele avantaje ale proiectului este caracterul său aparte, într-o zonă în care atracțiile turistice nu sunt concentrate într-un singur punct. De altfel, Brașovul și zonele limitrofe abundă în peisaje și obiective turistice captivante.

Totuși, Zăbala are un avantaj competitiv unic. Este un hotel-castel, dar oferă acces și la o biserică fortificată medievală, un muzeu etnografic ceangăiesc și peisajul montan fascinant, dar și de câmpie.Un alt atu al locației este gastronomia tipic secuiască, deși aceasta a început să resimtă influențele bucătăriei occidentale, admite Aczél Botond (f0t0).

„Toată lumea mă întreabă ce e așa de special în Zăbala. De fapt, chiar special e că nu e nimic special. Ok, avem un hotel-castel în sat, avem o biserică fortificată din Evul Mediu, muzeul ceangăiesc, muzeul etnografic ceangăiesc și peisajul. Deci peisajul e incredibil. Cine vine, toată lumea zice că vrea să stea aici”, a explicat Aczél Botond, pentru sursa citată.

Printre obiectivele recomandate turiștilor se numără faimosul Lac Sfânta Ana, aflat la aproximativ o jumătate de oră de Zăbala, localitățile din jur și Târgu Secuiesc.

Profilul principal de client vizat de Wooden Barn este reprezentat de familiile cu copii, în special din marile orașe.

Clienții preferă să se bucure în tihnă de sat

Un mare minus al regiunii este însă infrastructura locală. În Zăbala nu există rețea de canalizare și alimentare cu apă, așadar proprietarii trebuie să asigure aceste servicii prin mijloace proprii. Aczél consideră că dezvoltarea infrastructurii și repunerea în funcțiune a unor pârtii de schi din regiune ar putea contribui la evoluția turismului zonal.

Antreprenorul mărturisește că o parte dintre clienții Wooden Barn preferă să nu părăsească satul pe durata unui weekend, folosind timpul pentru a se bucura în tihnă de proprietate și de împrejurimile pitorești, scrie presa locală.