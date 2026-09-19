Tenerife, mai ieftin decât Techirghiol sau Turcia. Cât costă șezlongul sau o cafea pe plajă pe celebra insulă

Un turist român a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o în Tenerife și costurile pe care le practică comercianții în una dintre cele mai apreciate stațiuni din Insulele Canare. Deși este cunoscută ca o destinație exotică, la care doar persoanele înstărite au acces, prețurile sunt chiar mai mici decât în România, Grecia, sau Turcia, potrivit spuselor utilizatorului român.

„Că Tenerife e mai ieftin ca Techirghiol, Thassos sau Turcia mi-era clar.

Dar rangul de diferență nu”, a scris acesta pe Facebook.

Cât costă două șezlonguri și o cafea pe plaja din Tenerife

Utilizatorul a menționat costurile pe care le-a achitat pentru șezlonguri, cafea și alte servicii în Tenerife, zonă considerată de mulți un mic paradis exotic.

Acesta a atașat și bonul cu sumele pe care le-a plătit la un un bar de pe plajă, unde a comandat o apă plată 1,5 euro (7,5 lei), o cafea scurtă 1,3 euro (6 lei) și un aperitiv tradițional „Ardei prăjiți” 5 euro (25 de lei). Consumația a fost, în total, 7,80 de euro, aproximativ 38 de lei.

Potrivit turistului român, pentru două șezlonguri a plătit șase euro, adică aproximativ 30 de lei. Amintim că în stațiunile de pe litoralul românesc, pentru două șezlonguri sumele se încadrează între 75 și 150 de lei, în funcție de stațiune.

„6 euro două șezlonguri…

6 lei o cafea pe plajă.”, a mai precizat bărbatul.

Cei care își programează vacanța din timp, pot găsi bilete de avion accesibile din România până în Tenerife. Șoferii pot găsi o modalitate simplă pentru a vizita regiunea, datorită prețurilor accesibile pentru închirierea unui autoturism.

„64 de euro o mașină pe 9 zile.

69 de euro un bilet Wizz…”

„Inflație e și aici”

Acesta face și o observație cu privire la situația economică din Tenerife, și spune că în ciuda inflației, guvernanții au putut menține costuri accesibile la serviciile din turism.

„Inflație e și aici dar piața nu e făcută de așa zisa clasa medie care „e pe lugjury” …”

Care este rata inflației în Tenerife

Inflația din Insulele Canare a înregistrat o creștere continuă timp de șase luni consecutive și a ajuns la 3,8% în luna august.

Această cifră marchează șase luni de creștere consecutivă a inflației din februarie, când se afla la nivelul de 2,1%. Cu toate acestea rata șomajului a scăzut, notează Teneriffa News.

Foto: Facebook/Razvan Vulpe