Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), primăvara începe să își intre, încetul cu încetul, în drepturi. După un episod de vreme severă – ninsori, viscol, intensificări ale vântului, lapoviță, polei și ghețuș – temperaturile au crescut, iar soarele și-a făcut apariția în cele mai multe zone ale țării.

Dar diminețile rămân, încă, destul de reci, cu temperaturi scăzute în multe regiuni din România.

Cum va fi vremea la sfârșit de săptămână, dar și ce ne așteaptă în acest weekend, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

„Vremea va fi frumoasă, iar valorile de temperatură vor crește ușor față de ziua anterioară, mai ales în jumătatea de vest a țării.

Dimineața și noaptea va fi rece, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 și 12 grade, iar cele minime între minus 3-9 grade și 3 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață. Pentru weekend, valorile termice se vor situa în continuare peste mediile multianuale, iar din punct de vedere al precipitațiilor și vântului, vremea va fi frumoasă”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

O dimineață fără precipitații

În această dimineață, la ora 08:00 – potrivit informațiilor furnizate de ANM -, la Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 9 grade Celsius.

La aceeași oră, la Brașov erau minus 8 grade, la Cluj-Napoca se înregistrau minus 5 grade Celsius, iar la Sibiu erau minus 3 grade.

Tot la ora 08:00, termometrele arătau, la București, minus 6 grade, iar cerul era senin.

Pe litoral au fost 0 grade la Sulina și 1 grad la Constanța.

În această dimineață nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României, dar ceața a fost prezentă în mai multe zone.

