Prima pagină » Știri » În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

Cristian Lisandru
27 feb. 2026, 10:56, Știri
În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), primăvara începe să își intre, încetul cu încetul, în drepturi. După un episod de vreme severă – ninsori, viscol, intensificări ale vântului, lapoviță, polei și ghețuș – temperaturile au crescut, iar soarele și-a făcut apariția în cele mai multe zone ale țării.

Dar diminețile rămân, încă, destul de reci, cu temperaturi scăzute în multe regiuni din România.

Cum va fi vremea la sfârșit de săptămână, dar și ce ne așteaptă în acest weekend, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Vremea va fi frumoasă, iar valorile de temperatură vor crește ușor față de ziua anterioară, mai ales în jumătatea de vest a țării.

  • Dimineața și noaptea va fi rece, iar vântul va sufla slab și moderat.
  • Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 4 și 12 grade, iar cele minime între minus 3-9 grade și 3 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață. Pentru weekend, valorile termice se vor situa în continuare peste mediile multianuale, iar din punct de vedere al precipitațiilor și vântului, vremea va fi frumoasă”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

O dimineață fără precipitații

În această dimineață, la ora 08:00 – potrivit informațiilor furnizate de ANM -, la Miercurea Ciuc s-au înregistrat minus 9 grade Celsius.

  • La aceeași oră, la Brașov erau minus 8 grade, la Cluj-Napoca se înregistrau minus 5 grade Celsius, iar la Sibiu erau minus 3 grade.

Sursa ANM

  • Tot la ora 08:00, termometrele arătau, la București, minus 6 grade, iar cerul era senin.
  • Pe litoral au fost 0 grade la Sulina și 1 grad la Constanța.

În această dimineață nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României, dar ceața a fost prezentă în mai multe zone.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”
11:23
Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”
ULTIMA ORĂ Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
08:49
Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
DECLARAȚII EXCLUSIVE Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
06:00
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
CONTROVERSĂ Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile
05:00
Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
ULTIMA ORĂ Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
11:33
Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința

Cele mai noi

Trimite acest link pe