Prima minivacanță din 2026. Când vor sta românii acasă mai multe zile

Românii își pot planifica de pe acum prima minivacanță din 2026, cu ajutorul calendarului sărbătorilor legale. Primele două zile ale anului – 1 și 2 ianuarie, care vor pica joi și vineri, oferă ocazia ideală de odihnă și relaxare.

Cu joi şi vineri libere (1–2 ianuarie) şi weekendul imediat următor (3–4 ianuarie), angajații pot beneficia de patru zile consecutive de repaus fără a folosi nicio zi de concediu. Mai mult, cei care aleg să își ia liber şi în 5 ianuarie (luni) pot transforma perioada într-o minivacanţă de șapte zile, de la 1 până la 7 ianuarie.

Câte zile libere legale va avea 2026

Anul 2026 va aduce în total 16 zile libere legale, iar o parte dintre ele vor pica în timpul săptămânii, oferind mai multe ocazii de a lega mini-concedii. Astfel, începutul de an reprezintă o oportunitate excelentă pentru câteva zile de relaxare după perioada sărbătorilor de iarnă.

Angajatorii sunt nevoiți să finalizeze până la sfârșitul lunii decembrie 2025, programul de concedii de odihnă pentru anul următor, conform legislației în vigoare. Dacă îți planifici concediul în jurul acestor date, poți să profiți de o perioadă extinsă de odihnă, folosind un număr minim de zile de concediu.

Alte perioade favorabile pentru minivacanţe în 2026 vor fi: Paştele (10–13 aprilie) – patru zile libere consecutive, Ziua Muncii (1 mai, vineri) – weekend prelungit, şi intervalul 30 noiembrie – 1 decembrie, care aduce o nouă minivacanţă de toamnă-iarnă.

Începutul anului 2026 se anunţă promiţător pentru românii care vor să se bucure de câteva zile libere în plus fără să-şi consume concediul de odihnă. Planificarea din timp poate transforma primele zile ale anului într-un binemeritat răgaz pentru relaxare şi timp petrecut cu familia.

