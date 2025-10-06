Prima Super-Lună a anului 2025, vizibilă în noaptea de 6 spre 7 octombrie pe cerul României. Efectele asupra somnului

În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2025, cerul României va găzdui o Lună Plină spectaculoasă, prima SuperLună a anului 2025, nu doar a toamnei. Imediat după ce soarele apune, luna va răsări și va străluci întreaga noapte.
Chiar dacă va fi pe cer întreaga noapte și ne putem bucura de frumusețea sa, faza oficială de Lună Plină este pe 7 octombrie, la ora 06:47, când Luna se va afla exact în opoziție cu Soarele. Satelitul natural va fi aproape de apus, iar Soarele tocmai răsare – un instant de precizie astronomică, dar nu mai puțin spectaculos pentru privitorii care au admirat Luna în noaptea precedentă.
SuperLuna este un eveniment global, iar fusul orar îl experimentează în diferite momente. Același spectacol cosmic sincronizat cu ceasul din fiecare colț al lumii, ceea ce oferă o experiență unică și memorabilă.
În tradiția populară, fenomenul din noaptea de 6/7 octombrie este cunoscut drept Luna Recoltei / SuperLuna Recoltei sau Luna Vânătorului / SuperLuna Vânătorului, denumiri care amintesc de obiceiuri vechi ale fermierilor.
Nu este o simplă Lună Plină, asta pentru că satelitul natural al Pământului se va afla mai aproape decât de obicei, ceea ce o face să pară și mai mare și mai luminoasă pe cer. Românii vor avea parte de una dintre cele mai spectaculoase și memorabile Luni ale anului.
Această Lună Plină este în aceeași perioadă cu o ploaie de stele – Draconidele – care vor atinge apogeul în nopțile de 8 și 9 octombrie.
În plus, aceasta nu este o SuperLună oarecare, ci prima din 2025, din șirul de trei care încheie acest an. Toamna și iarna ne pregătesc pentru un maraton de spectacole cerești.
