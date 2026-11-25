Au fost efectuate percheziții la Clanul Cămătarilor într-un dosar în care victime sunt Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți lăutari cunoscuți, potrivit unor surse judiciare.

Update ora 12.25 | Ce spune unul dintre martori

Unul dintre martorii audiați este Gabi, membru în „Orchestra Luminii” din Capitală. Acesta a fost audiat în legătură cu un incident petrecut la o nuntă.

Se pare că nuntașii ar fi vrut, conform spuselor sale, să anuleze nejustificat și intempestiv contractul de 3.000 de euro. După mai multe discuții, contractul ar fi fost onorat până la urmă.

Întrebat despre ce nuntă a fost vorba sau dacă, pentru executarea acelui contract, s-ar fi „intervenit”, acesta nu a dorit să răspundă.

Update ora 11.32 | Florin Salam și Luis Gabriel, audiați în aceste momente

În aceste momente, sunt audiate și două dintre presupusele victime, Florin Salam și Luis Gabriel.

Update ora 11.00 | Sunt aduși la DIICOT primii suspecți

Primii suspecți încep să sosească la DIICOT. Printre ei, Cezar Petcu, ginerele lui Sile Cămătaru.

Știrea inițială

În cursul zilei de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT, alături de polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 45 de percheziții în București și alte 6 județe, într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta vizează infracțiuni precum traficul de persoane, munca forțată, șantajul, cămătăria și proxenetismul. Peste 40 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Activitatea unor artiști, controlată prin amenințări și intimidări. Printre victime s-ar afla Florin Salam, Tzancă Uraganu, Costel Biju, Luis Gabriel

Potrivit anchetatorilor, din 2025 au funcționat în București și Ilfov 2 grupări infracționale care urmăreau să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin amenințări și intimidări. Membrii ar fi cerut taxe de protecție și ar fi exploatat sexual mai multe victime în Germania și Elveția. Aceștia ar fi folosit reputația violentă a unuia dintre lideri pentru a-și impune condițiile.

Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.

Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, precum și Cocoș de la Călărași sau Lele sunt printre victimele cunoscute, spun surse judiciare pentru Gândul.

Printre cei vizați de anchetă se numără:

Nuțu Cămătaru – Ilfov

Sile Cămătaru

Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile)

Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile)

Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuțu)

Petcu Cezar (ginerele lui Sile Cămătaru)

Șpac Vladimir Florin, zis Șpac

Țuțu Radu Giovani, zis Giovani

Ionescu Mohamed, zis Mohamed

Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani

Ce transmite DIICOT