Primii popi (stâlpi de susținere) au fost montați, marți, pe casa scării la blocul care a explodat în Rahova. Muncitorii intră echipați cu camere video corporale.

După aproape un an de la deflagrație, marți s-a intrat pentru prima dată în blocul din Rahova care a explodat în octombrie anul trecut.

Primăria Municipiului București a demarat lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia din cartierul Rahova al Capitalei. Primii stâlpi de susținere au fost montați. Intervenția este monitorizată, muncitorii fiind echipați cu camere video.

Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile

„Start lucrări de punere în siguranță a blocului din Rahova! Primii popi (stâlpi de susținere) au fost montați pe casa scării. Muncitorii intră echipați cu camere video corporale, iar imaginile se descarcă la un interval de două ore și jumătate”, a transmis PMB, marți, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile.

– Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului.

– Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere.

Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare.

Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate;

Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor.

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.