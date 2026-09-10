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România pierde peste 5.000 de oameni într-o singură lună. Se nasc tot mai puțini copii, sporul natural rămâne negativ

Elena Popescu
România pierde peste 5.000 de oameni într-o singură lună. Se nasc tot mai puțini copii, sporul natural rămâne negativ
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Declinul demografic continuă în România. În luna iulie 2026, numărul deceselor l-a depășit cu 5.280 pe cel al nașterilor, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS). Situația este mai gravă decât în aceeași lună din 2025, în condițiile în care numărul copiilor născuți a scăzut cu 4,2% într-un singur an.

În luna iulie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.497 de copii. Față de iunie 2026, numărul este mai mare cu 1.705, ceea ce reprezintă o creștere de 14,5%. Comparația anuală arată însă o evoluție negativă. Față de iulie 2025, în România s-au născut cu 589 de copii mai puțin, respectiv o scădere de 4,2%.

Numărul deceselor, de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor

În aceeași perioadă au fost înregistrate 18.777 de decese, cu 262 mai puține decât în luna iunie, echivalentul unei scăderi de 1,4%. Dintre persoanele decedate, 9.703 au fost bărbați și 9.074 femei. Comparativ cu iulie 2025, numărul deceselor s-a redus cu 170, respectiv cu 0,9%.

Chiar și în aceste condiții, diferența dintre decese și nașteri rămâne considerabilă: 5.280 de persoane într-o singură lună. Astfel, sporul natural al populației s-a menținut negativ, numărul persoanelor decedate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

De asemenea, datele INS arată că situația s-a deteriorat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Și în iulie 2025 sporul natural fusese negativ, însă diferența dintre numărul deceselor și cel al nașterilor era de 4.861 de persoane.

În iulie 2026, deficitul natural a ajuns la 5.280 de persoane, ceea ce înseamnă o diferență cu 419 persoane mai mare față de aceeași lună a anului precedent.

Peste 12.700 de căsătorii și 2.000 de divorțuri

Datele INS oferă și o imagine asupra evoluției căsătoriilor și divorțurilor. În iulie 2026 au fost înregistrate 12.756 de căsătorii la oficiile de stare civilă.

Tot în aceeași lună au fost pronunțate 2.058 de divorțuri, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților, pe cale administrativă sau prin procedură notarială.

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