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„The Queen Marie of Romania Corner”: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au inaugurat o intersecție cu numele Reginei Maria la New York

Olga Borșcevschi
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Preşedintele României, Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat, la New York, la inaugurarea „The Queen Marie of Romania Corner” (n.red. „Colțul Regina Maria a României”), denumirea onorifică atribuită intersecției dintre East 38th Street și Third Avenue, în Manhattan, în apropierea Misiunii Permanente a României pe lângă ONU. Cu această ocazie a fost dezvelită și o placă aniversară.

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Nicuşor Dan a descris-o pe regina Maria drept „o personalitate excepțională”, care și-a pus viața în slujba poporului român.

„The Queen Marie of Romania Corner”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în cadrul evenimentului că Regina Maria a fost o personalitate excepţională.

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„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldaţii, dar şi în anii de diplomaţie de după, care au dus la formarea României Mari şi în reprezentarea noului stat român cu demnitate şi naturaleţea pe care o cunoaştem”, a arătat şeful statului în discurs.

„Trăim o epocă în care nu mai avem repere, nu mai avem ierarhii de valori şi nu mai avem modele. De asta e important că atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la ea. E o mare onoare să fiu alături de dvs aici”, a adăugat șeful statului.

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