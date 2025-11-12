Prima pagină » Social » Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025

Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025

12 nov. 2025, 20:11, Social
Regulă pentru tinerii care vor o locuință. Primăria Municipiului Mediaș anunță tinerii interesați că dosarele pentru „Lista de priorități pentru anul 2026” pot fi depuse până la finalul acestui an. Aceste dosare sunt necesare pentru a fi luate în considerare la repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025.

Primăria Municipiului Mediaș a anunțat că perioada de depunere a dosarelor pentru alte locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) se încheie pe 31 decembrie 2025. Măsura aceasta oferă tinerilor șansa de a accesa locuințele destinate închirierii.

Dosarele pot fi depuse de tinerii care au cel mult 35 de ani la momentul depunerii cererii, care nu dețin și nu au deținut anterior o locuință în Municipiul Mediaș și care nu sunt beneficiari ai unei alte locuințe cu chirie, de stat sau de proprietate a unității administrativ-teritoriale.

Repartizarea locuințelor se va face în limita fondului disponibil și se va ține cont atât de locuințele care sunt deja libere, cât și cele care urmează să fie finalizate în cadrul programului ANL pentru tineri. Programul este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate închirierii, persoane care nu își permit să își cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Tinerii pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ teritorială se află aceste locuințe.

După minim un an de închiriere neîntreruptă, chiriașii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc. Locuințele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate autorităților publice locale  în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile de acces la astfel de locuințe.

