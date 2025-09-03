Prima pagină » Social » Reguli noi pentru românii care stau la coadă la ghișee: Riscă să fie evacuați și AMENDAȚI usturător

03 sept. 2025, 23:19, Social
Românii care stau la coadă la ghișee trebuie să respecte niște reguli, oricât de lungă ar fi coada și indiferent dacă angajații se mișcă încet. Persoanele cu comportamente agresive, provocatoare sau lipsite de respect față de angajații instituțiilor publice riscă de acum să fie aspru sancționați,

Angajații de la ghișeu au libertatea de a chema paza și chiar poliția dacă solicitanții după acte sunt recalcitranți sau au comportament obscen sau intimidant. Nu mai este tolerată nici atitudinea verbală agresivă. Agenții de securitate care păzesc instituția publică trebuie să intervină de câte ori e nevoie pentru a-i escorta afară pe românii care se comportă agresiv față de personal. În plus, riscă amenzi usturătoare: între 5.000 și 20.000 de lei!

Cei care au inițiat noua lege au precizat că a crescut alarmant numărul de comportamente agresive, afectând activitatea profesională a angajaților și subminând autoritatea instituțiilor. Amenzile vor fi stabilite de consiliile locale și județene prin hotărâri. Vor fi majorate progresiv dacă cetățenii nu le achită la timp, scrie Profit.ro 

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetățeni în relația cu personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora respectiv subminează autoritatea instituților statului și încrederea cetățenjlor în acestea. Trebuie să înfățișeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului  din cadrul autorităților și institutiilor publice”, se arată în proiect.

Capital scrie și cu cât vor crește amenzile dacă nu sunt achitate la timp:

  • „După 3 luni de la termenul de plată inițial, cuantumul amenzii crește cu 30%.
  • După 6 luni, se aplică o nouă majorare de 30%.
  • În termen de 3 ani de la comunicarea procesului-verbal, amenda neachitată poate fi transmisă instanței, care poate decide transformarea acesteia în muncă în folosul comunității sau în amendă penală, cu termen de plată de 60 de zile, conform capital.ro”.

Sursa Foto: Profimedia

